Cuatro familias de Papagayos cumplieron el sueño de acceder a la casa propia este jueves, cuando recibieron las llaves de sus nuevas viviendas en un acto encabezado por el gobernador Claudio Poggi. La entrega se realizó en el marco del programa habitacional Tenemos Futuro, impulsado por el Gobierno provincial.

La actividad tuvo lugar en la intersección de la calle Pública y Granaderos Puntanos, donde los adjudicatarios compartieron la jornada junto a sus familiares y autoridades locales. Las viviendas fueron entregadas a Cecilia Boxler, Nadia Lucero, Cristian Jaime y Carlos Vilches.

Durante el acto, Poggi destacó la importancia de la política habitacional y el significado que tiene para las familias acceder a un hogar propio. También recordó que los beneficiarios se habían inscripto en el programa y participaron del sorteo mediante el cual se definieron las adjudicaciones.

El mandatario sostuvo que la vivienda constituye uno de los pilares de las políticas públicas de su gestión, junto con la educación y el trabajo. En ese sentido, celebró que las cuatro familias ya puedan comenzar una nueva etapa en sus hogares.

Por su parte, el intendente de Papagayos, José Luis Gauna, valoró la concreción de las obras y recordó que el proceso comenzó aproximadamente un año atrás, con la firma de los acuerdos y el posterior inicio de las construcciones.

El jefe comunal también manifestó su intención de continuar trabajando junto al Gobierno provincial para avanzar con nuevas soluciones habitacionales en la localidad.

Con esta entrega, el programa Tenemos Futuro alcanzó las 1.783 viviendas otorgadas en toda la provincia, en el marco de una política que busca ampliar el acceso a la casa propia para las familias sanluiseñas.