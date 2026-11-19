La Justicia española abrió una investigación penal contra Julio Iglesias, de 83 años, tras admitir parcialmente una querella presentada por dos exempleadas que lo acusan de presuntas agresiones sexuales, lesiones y trato degradante durante 2021, cuando trabajaban en sus propiedades de Bahamas y República Dominicana.

La decisión fue tomada por el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, quien consideró que los testimonios de las denunciantes y la documentación aportada constituyen elementos suficientes para iniciar el procedimiento. Sin embargo, aclaró que la admisión de la querella no implica un pronunciamiento sobre la veracidad de los relatos ni sobre la responsabilidad del cantante.

El magistrado resolvió investigar posibles delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante, pero rechazó avanzar sobre las acusaciones de trata de personas y vulneración de los derechos de los trabajadores, que también habían sido incluidas en la presentación.

Qué denunciaron las exempleadas de Julio Iglesias

Las mujeres, identificadas con los seudónimos Rebeca y Laura, trabajaron en las residencias del artista durante 2021. Una se desempeñaba como empleada doméstica y la otra como fisioterapeuta.

Según la querella, ambas describieron situaciones de presuntos abusos sexuales, controles sobre sus vidas personales, restricciones para salir de las viviendas y malos tratos. También señalaron que debían cumplir jornadas laborales extensas y sin descansos regulares.

Entre los elementos incorporados a la causa figuran fotografías de lesiones físicas que, de acuerdo con la presentación judicial, serían compatibles con episodios de violencia. Una de las imágenes muestra un hematoma en un brazo y otras marcas en uno de los muslos de una de las denunciantes.

El juez dispuso que ambas mujeres comparezcan ante la Justicia el 3 de febrero de 2027 para ratificar sus denuncias. Además, ordenó mantener en reserva sus domicilios y otros datos que permitan identificarlas, aunque no les concedió formalmente la condición de testigos protegidas.

Por qué interviene la Justicia española

La apertura de la investigación se produjo después de un cambio de postura de la Fiscalía española sobre la competencia de sus tribunales para investigar hechos ocurridos fuera del país.

En enero de 2026, el Ministerio Público había archivado las primeras actuaciones al considerar que la Justicia española no tenía jurisdicción para avanzar sobre los episodios denunciados.

Sin embargo, las exempleadas presentaron una nueva querella directamente ante la Audiencia Nacional en septiembre, con el acompañamiento de la organización Women’s Link Worldwide. En octubre, la Fiscalía modificó su criterio y consideró que existían condiciones legales para que España pudiera intervenir, teniendo en cuenta la nacionalidad del cantante y las disposiciones que permiten investigar determinados delitos cometidos en el extranjero.

El juez Piña admitió parcialmente la presentación y delimitó los delitos que serán objeto de investigación. Por el momento, no se pronunció sobre una eventual citación de Julio Iglesias para declarar.

La respuesta de Julio Iglesias

El cantante rechazó públicamente las acusaciones y las calificó de "absolutamente falsas". También negó haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer.

La investigación judicial buscará determinar qué ocurrió en las propiedades del artista y establecer si existieron los delitos denunciados. La apertura del procedimiento constituye un avance en la causa, pero no implica que los hechos hayan sido acreditados.