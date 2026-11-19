Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre, una fecha que en los últimos años ganó mayor visibilidad y que propone abrir el debate sobre la salud, el bienestar y los desafíos sociales que atraviesan los varones.

Uno de los primeros antecedentes de la iniciativa se remonta a 1992, cuando el profesor Thomas Oaster, vinculado a la Universidad de Missouri-Kansas City, impulsó una jornada dedicada a abordar cuestiones relacionadas con los hombres.

La conmemoración adquirió mayor proyección internacional desde 1999, cuando comenzó a difundirse en distintos países y organizaciones.

A diferencia de otras efemérides, el objetivo no está centrado solamente en una celebración, sino también en visibilizar problemáticas que afectan especialmente a la población masculina.

Entre ellas aparecen la prevención de enfermedades, la salud mental, la construcción de vínculos saludables y la necesidad de fomentar modelos masculinos alejados de estereotipos perjudiciales.

Los principales objetivos de la fecha

Entre los ejes promovidos por quienes impulsan el Día Internacional del Hombre se encuentra la difusión de referentes masculinos positivos, poniendo el foco no solo en figuras públicas sino también en hombres que desarrollan su vida cotidiana dentro de sus familias, trabajos y comunidades.

La jornada también busca reconocer la contribución de los hombres a la sociedad, la crianza de los hijos y el cuidado de otras personas.

Otro de los puntos centrales es la salud física y emocional, especialmente frente a enfermedades como el cáncer de próstata y testículo y a problemas vinculados con la depresión y el suicidio.

La fecha también suele ser utilizada para analizar las expectativas sociales que recaen sobre los hombres y promover relaciones más equitativas entre los géneros.

Durante noviembre, además, se desarrollan campañas internacionales como Movember, que incentiva a los hombres a dejarse crecer el bigote como forma de generar conciencia sobre la prevención y el cuidado de la salud masculina.

Así, cada 19 de noviembre funciona como una oportunidad para poner sobre la mesa cuestiones que muchas veces permanecen fuera de la conversación cotidiana y fomentar una mirada más amplia sobre el bienestar de los hombres.