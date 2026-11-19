Una nena de siete años fue encontrada muerta este miércoles en su casa de Posadas, Misiones, y la Justicia inició una investigación para establecer qué ocurrió.

El hecho se produjo en una vivienda del barrio 17 de Octubre, donde la Policía llegó cerca de las 10:30 tras recibir una alerta.

En el lugar, los efectivos encontraron el cuerpo de la menor y también a su madre, una mujer de 30 años que presentaba un cuadro de intoxicación.

La mujer fue trasladada al Hospital René Favaloro para recibir atención médica.

De acuerdo con la información preliminar, la niña tenía antecedentes de problemas de salud. Una de las hipótesis bajo análisis apunta a un posible cuadro de deshidratación, aunque los investigadores esperan los resultados de la autopsia antes de establecer la causa de muerte.

La alerta habría sido realizada por el abuelo de la menor, un hombre de 56 años.

La causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción N.º 6, que ordenó distintas medidas para reconstruir las horas previas al hallazgo.

Personal de Policía Científica preservó la vivienda y realizó las primeras pericias.

También se prevé el análisis de cámaras de seguridad de la zona y otros elementos que puedan aportar información sobre lo sucedido.

Por el momento, no hay una causa de muerte confirmada y la investigación continúa abierta a la espera de los estudios forenses.