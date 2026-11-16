Un hombre de 35 años fue demorado durante la noche del domingo en Villa Mercedes después de que la Policía encontrara en su mochila distintos instrumentos de uso médico y quirúrgico cuya procedencia no pudo justificar.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Sección Motorizada del Comando Radioeléctrico, que realizaban recorridos preventivos por la zona de Ramón Valdés y Guayaquil.

Los policías interceptaron al hombre e iniciaron una identificación de rutina.

Al revisar la mochila que llevaba, encontraron varios elementos metálicos utilizados habitualmente en prácticas médicas y quirúrgicas.

Consultado sobre el origen del instrumental, el sospechoso no pudo aportar una explicación que permitiera establecer su procedencia.

Ante esa situación, los efectivos dispusieron su demora y el secuestro preventivo de los elementos.

El hombre fue posteriormente trasladado a la Comisaría 10°, donde continuaron las actuaciones correspondientes.

La Policía deberá determinar ahora de dónde provino el instrumental y establecer si guarda relación con algún hecho delictivo denunciado recientemente.

Por el momento, no se informó si existe una denuncia concreta vinculada con los elementos secuestrados ni si el hombre quedó formalmente imputado.