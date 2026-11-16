La Policía secuestró una carabina calibre 22 que estaba en poder de un joven de 20 años durante un procedimiento realizado en Villa Mercedes.

El operativo estuvo a cargo del Departamento de Investigaciones y se desarrolló este lunes por la mañana en la intersección de Las Heras y Pescadores, en el marco de una causa por la presunta comercialización ilegal de armas.

Los investigadores interceptaron un Renault Duster que prestaba un servicio de viaje compartido desde Buena Esperanza hacia Villa Mercedes.

En el vehículo viajaban el conductor y cuatro pasajeros.

Durante las verificaciones, los efectivos detectaron que uno de los ocupantes trasladaba el arma de fuego.

Al ser consultado, el joven manifestó que no contaba con documentación que permitiera acreditar su legítima procedencia.

Según declaró ante los policías, habría obtenido la carabina mediante un intercambio por una motocicleta.

A partir del hallazgo, los investigadores dieron intervención a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N°4 de la Segunda Circunscripción Judicial.

Desde la Fiscalía se dispuso tomar declaración al conductor y a los demás pasajeros, quienes posteriormente fueron autorizados a continuar el viaje.

El joven de 20 años, en cambio, fue demorado y trasladado a la sede del Departamento de Investigaciones de Villa Mercedes.

La Policía mantiene abiertas las actuaciones para establecer el origen del arma, reconstruir las circunstancias en las que habría sido adquirida y determinar si existe alguna vinculación con la investigación por comercialización ilegal de armas.