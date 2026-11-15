De U2 a Bizarrap y Daddy Yankee: los estrenos musicales que marcaron la semana

La segunda semana de noviembre llegó cargada de novedades musicales internacionales y argentinas. U2, The Strokes, Daddy Yankee y Bizarrap protagonizaron algunos de los lanzamientos más destacados, en una agenda que combina rock, trap, reggaetón, cumbia y música electrónica.

Uno de los regresos más esperados fue el de U2, que presentó Carnaval de Luz, su primer álbum de canciones inéditas en nueve años. El trabajo incluye 12 temas, colaboraciones con Rosalía, Brian Eno y Martin Garrix, y coincide con los 50 años de trayectoria de la banda irlandesa.

El lanzamiento también anticipa su regreso a la Argentina, donde tiene previstos tres conciertos en el estadio de River Plate para el 23, 25 y 27 de marzo de 2027.

Bizarrap y Daddy Yankee volvieron a unir fuerzas

En el género urbano, Bizarrap y Daddy Yankee estrenaron el videoclip de Pa' Qué Llorar, una canción incluida en La Postal, el nuevo disco del puertorriqueño.

Se trata de la segunda colaboración entre ambos artistas, después de la exitosa BZRP Music Sessions, Vol. 0/66, que les permitió obtener un Latin Grammy.

Por su parte, The Strokes presentó el videoclip de Lonely in the Future, perteneciente a su álbum Reality Awaits. La producción utiliza marionetas para realizar una sátira sobre figuras del poder económico y mediático. La banda volverá a Buenos Aires el 29 de noviembre para participar del Primavera Sound.

El trap y la cumbia argentina también tuvieron estrenos

Entre los artistas nacionales, YSY A lanzó El trap de tu país, un disco de 12 canciones que recupera sus raíces musicales y cuenta con colaboraciones de Duki, Neo Pistea y Bhavi, entre otros.

En tanto, Yami Safdie presentó Bienvenida de soltera, su primer álbum de cumbia latinoamericana. El proyecto reúne ocho canciones sobre el desamor, la independencia y los nuevos comienzos, e incluye Felicidades, junto a Maluma.

Rock argentino y nuevas propuestas electrónicas

La banda Eruca Sativa estrenó Quién se creen que son, primer adelanto de su próximo álbum, previsto para 2027. El lanzamiento estuvo acompañado por un videoclip registrado durante una sesión de grabación en vivo.

Por su parte, el dúo Peces Raros presentó Conexiones, una canción que incorpora elementos del tech house y sonidos electrónicos inspirados en los años 2000.

La agenda se completó con nuevos trabajos de AQUAFINNA, El Alba, Ann De Bonis y FRANC, artistas que también presentaron canciones y proyectos discográficos.

Con regresos históricos, colaboraciones internacionales y nuevas producciones argentinas, noviembre se consolida como un mes de intensa actividad musical, con lanzamientos que ya están disponibles en las principales plataformas digitales.