Insólito descuido en Brasil: unos padres bajaron del avión y olvidaron a su hijo de 7 años

Una situación insólita se registró este sábado en Brasil, cuando una familia descendió de un avión y olvidó a su hijo de aproximadamente siete años dentro de la aeronave. El hecho ocurrió en el Aeropuerto Internacional Salgado Filho, en Porto Alegre, y obligó a intervenir al personal de la compañía aérea.

El episodio involucró al vuelo LA3420 de LATAM Airlines, que había partido desde São Paulo a bordo de un Airbus A321neo y aterrizó a las 15:29.

Veintitrés minutos después del aterrizaje, cuando ya había finalizado el desembarque, una integrante de la tripulación advirtió que el niño permanecía solo en el avión.

El piloto alertó a la torre de control

Ante la inesperada situación, el comandante se comunicó por radio con los controladores aéreos para solicitar asistencia.

“Una familia desembarcó y olvidó a su hijo a bordo, de aproximadamente siete años. Necesito que un despachador venga, por favor”, informó el piloto.

La comunicación quedó registrada por el canal especializado Spotter SBPA Live, que difundió el audio del momento en que se activó el procedimiento para asistir al menor.