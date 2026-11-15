Catorce familias de tres localidades de San Luis recibirán sus viviendas antes de fin de año

El Gobierno de San Luis avanza con la construcción de 14 viviendas en Papagayos, San Pablo y Juan Llerena, donde los trabajos se encuentran en su etapa final. Las familias beneficiarias ya tienen fechas confirmadas para recibir las llaves de sus nuevos hogares antes de que termine el año.

Según informó la Dirección de Obras de Arquitectura y Viviendas, las tareas se concentran en terminaciones, instalaciones eléctricas y sanitarias, pintura y acondicionamiento de los espacios interiores y exteriores.

Las primeras entregas serán en Papagayos

En Papagayos, las seis viviendas están prácticamente terminadas y su entrega está prevista para el próximo 19 de noviembre.

Actualmente se realizan ajustes en las instalaciones eléctricas y sanitarias, además de adecuaciones en las conexiones bajo mesada y la reposición de algunos elementos de baños y cocinas.

Por su parte, en San Pablo se construyen cuatro viviendas que serán entregadas el 10 de diciembre. Allí avanzan los trabajos de pintura interior y exterior, la colocación de artefactos sanitarios y la instalación de mesadas.

También comenzaron las tareas para colocar los postes del nexo eléctrico que permitirá conectar las unidades a la red de energía.

Juan Llerena tendrá sus viviendas antes de Navidad

En Juan Llerena, otras cuatro familias recibirán sus casas el 19 de diciembre, pocos días antes de Navidad.

Las unidades ya cuentan con pisos cerámicos, zócalos y revestimientos en baños y cocinas. Actualmente se trabaja en la colocación de mesadas y artefactos sanitarios, mientras avanzan las últimas tareas de pintura e instalaciones eléctricas.

En el exterior, se ejecutan veredas de acceso, impermeabilización de cubiertas y obras sanitarias, como cámaras sépticas y pozos absorbentes.

Con estas próximas entregas, 14 familias de tres localidades del interior provincial podrán acceder a su vivienda propia antes de finalizar 2026, en el marco de la política habitacional que desarrolla el Ejecutivo sanluiseño.