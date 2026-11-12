Poggi puso en funciones a José Picco como nuevo ministro de Turismo y Cultura

El gobernador Claudio Poggi puso en funciones este jueves a José Picco como nuevo ministro de Turismo y Cultura de San Luis. La ceremonia se realizó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, donde el funcionario prestó juramento y firmó el decreto que oficializó su incorporación al gabinete provincial.

Picco reemplaza a Juan Álvarez Pinto, quien dejó la conducción de la cartera para retomar sus funciones como intendente de Villa de Merlo. De esta manera, el área de Turismo y Cultura tiene nuevo responsable en la antesala de la temporada de verano.

Durante el acto, Poggi destacó la trayectoria del flamante ministro y recordó que durante tres años se desempeñó como director de Turismo dentro de la misma cartera. También hizo hincapié en la importancia de la actividad turística para la economía provincial, por su capacidad de generar empleo y movilizar distintos sectores.

Qué dijo José Picco tras asumir

En su primer discurso como ministro, Picco agradeció la confianza del Gobernador y destacó el aprendizaje que le dejó su paso por la administración pública.

El funcionario, que proviene del sector privado y gremial-empresarial, señaló que esa experiencia le permitió comprender desde otra perspectiva el funcionamiento del Estado y la responsabilidad que implica administrar recursos públicos.

“Hay un gran equipo, soy amante del trabajo en equipo. Dejemos el individualismo y seamos todos un gran equipo. Nada se puede construir solo, hay que trabajar juntos como se viene haciendo y eso vamos a continuar haciendo”, expresó.

También remarcó la importancia de actuar con responsabilidad en la gestión de los recursos públicos y sostuvo que las decisiones de los funcionarios deben tener presente que se trata de fondos pertenecientes a la comunidad.

Los desafíos de Turismo y Cultura de cara al verano

Uno de los principales desafíos de la nueva conducción será avanzar con la planificación turística para la temporada estival, un período clave para el movimiento económico de la provincia.

Poggi manifestó su expectativa de alcanzar una buena temporada y destacó el impacto que tiene el turismo en actividades vinculadas con los servicios, el trabajo artesanal y el comercio.

La continuidad de las políticas públicas que ya están en marcha será uno de los lineamientos de esta nueva etapa. La designación de Picco, quien ya formaba parte de la estructura del ministerio, apunta a sostener el trabajo que se venía desarrollando.

Durante el acto, el Gobernador también defendió el modelo de gestión basado en la articulación entre distintos espacios políticos y llamó a mantener el diálogo y el trabajo conjunto entre el Estado provincial, los municipios y las instituciones.