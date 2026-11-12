Poggi y Frontera acordaron una inversión de $5.500 millones para pavimentar Villa Mercedes

El gobernador Claudio Poggi y el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, avanzaron este jueves con un nuevo convenio para ampliar las obras de pavimentación y repavimentación en distintos sectores de la ciudad.

El acuerdo, firmado por Frontera y el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, contempla una inversión superior a los $5.500 millones, de los cuales el Gobierno provincial aportará el 70% y el Municipio el 30% restante.

La iniciativa forma parte del programa ‘Construyendo con tu Pueblo’ y tendrá una particularidad: incluye recursos correspondientes al segundo semestre de 2026 y al primero de 2027, con el objetivo de garantizar la continuidad de las obras.

Más de 200 cuadras serán intervenidas

Durante el acto, Frontera explicó que recientemente se había firmado un convenio para pavimentar 60 cuadras y que ahora se incorporarán otras 120.

“En definitiva, es un total de pavimento de 180 cuadras que llegaría a más de 200 con la repavimentación que vamos a hacer en distintas arterias principales de la ciudad”, señaló el intendente.

Entre los sectores previstos figuran las calles Juan Yáñez y Libertad, en el barrio La Rioja, además de avenida Los Álamos, Chacabuco, Coronel Elizondo y los accesos por las avenidas Los Álamos y Presidente Perón.

Los trabajos estarán acompañados por mejoras en las redes de agua, cloacas e iluminación, para evitar futuras roturas del pavimento y optimizar los servicios.

Poggi destacó la obra pública y la generación de empleo

El Gobernador remarcó que las inversiones permitirán mejorar la circulación, fortalecer los servicios y generar puestos de trabajo.

También destacó que Villa Mercedes ya cuenta con unas 200 cuadras intervenidas y que, con las nuevas obras, la ciudad se acercará a las 400 cuadras pavimentadas o repavimentadas en un período relativamente corto.

Por su parte, Amondarain sostuvo que los recursos contribuirán a dinamizar la economía local mediante la contratación de trabajadores, proveedores y empresas de Villa Mercedes.

El nuevo convenio refuerza la continuidad de las obras de infraestructura urbana y busca mejorar las condiciones de circulación y la calidad de vida de los vecinos.