Poggi puso en marcha la construcción de 450 viviendas en la zona sur de San Luis

POLÍTICA HABITACIONAL

El Gobernador firmó el decreto de adjudicación de las obras, que demandarán una inversión superior a los $35.000 millones. Los sorteos para determinar los potenciales preadjudicatarios se realizarán entre fines de noviembre y principios de diciembre, con una posterior validación de los requisitos.

El Gobierno de San Luis puso en marcha este miércoles la construcción de 450 viviendas en la zona sur de la capital provincial, en el marco del programa habitacional ‘Tenemos Futuro’. El gobernador Claudio Poggi firmó el decreto que habilita el inicio de los trabajos, que tendrán una inversión superior a los $35.000 millones.

La firma se realizó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, con la presencia del vicegobernador Ricardo Endeiza; el intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa; el secretario de Política Habitacional, Juan Pablo Torres; y representantes de distintas áreas del Ejecutivo y del sector de la construcción.

Las obras comenzarán de manera inmediata y se sumarán a las 300 viviendas que tienen previsto iniciar su construcción este jueves en Villa Mercedes. De esta manera, entre ambas ciudades se pondrán en marcha 750 nuevas unidades habitacionales en el marco de ‘Tenemos Futuro’.

Uno de los puntos centrales del anuncio es el proceso de selección de las familias que podrán acceder a las nuevas casas. Según anticipó Torres, el sorteo para determinar los potenciales preadjudicatarios se realizará entre fines de noviembre y los primeros días de diciembre.

Sin embargo, resultar sorteado no implicará una adjudicación automática. Cada familia deberá atravesar una instancia posterior de validación de los datos declarados durante la inscripción y acreditar las condiciones establecidas por la Ley de Vivienda: contar con más de 10 años de residencia en la provincia, tener un grupo familiar y no poseer otra propiedad.

Una vez superada esa instancia, las familias serán convocadas para conocer los terrenos y las características de las viviendas, además de recibir la correspondiente resolución de preadjudicación.

Vivienda y generación de empleo

Durante el acto, Poggi destacó la continuidad de la política habitacional y sostuvo que el objetivo es avanzar hasta que todos los inscriptos que cumplan con las condiciones legales puedan acceder a una casa propia. “La vivienda ha vuelto a San Luis y ha vuelto para quedarse”, afirmó.

El mandatario también vinculó el desarrollo de estas obras con el movimiento de la economía y la generación de puestos de trabajo. En ese sentido, estimó que la construcción de las 450 unidades permitirá generar entre tres y cuatro empleos por vivienda, lo que representa alrededor de 1.500 puestos de trabajo vinculados al proyecto.

La iniciativa forma parte de una semana de anuncios e inicios de obras habitacionales en distintos puntos de la provincia. Con las 450 viviendas de la capital y las 300 previstas para Villa Mercedes, el Gobierno busca ampliar la oferta habitacional y avanzar con la demanda de las familias anotadas en el programa.