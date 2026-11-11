El Gobierno realizó controles sanitarios en establecimientos rurales de tres departamentos

El Gobierno de San Luis realizó nuevas tareas sanitarias en establecimientos rurales de los departamentos Chacabuco, San Martín y Pedernera, como parte del programa Promoción Rural.

Los operativos estuvieron a cargo de profesionales de la Dirección de Producción Familiar, Frutihortícola y Apícola y de la Dirección de Ganadería, Agricultura y Agroindustria, dependientes del Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable.

En la zona rural de Villa del Carmen, específicamente en el paraje San Miguel, los equipos realizaron tareas de desparasitación y mineralización sobre 41 chivas, dos chivatos, 27 ovejas, dos carneros y diez corderos.

También hubo intervenciones en el paraje El Tala, donde se aplicaron antiparasitarios y minerales a 14 ovejas, un carnero y dos borregas destinadas a reposición.

En La Aguada, dentro de la zona rural de La Punilla, se trabajó sobre 101 cabras y cuatro chivatos, con aplicación de yodo para prevenir cuadros de hipotiroidismo y tratamientos contra parásitos internos y externos.

En ese mismo sector también se efectuó la desparasitación interna de 35 chivitos.

Las tareas alcanzaron además al paraje La Ramada, donde los técnicos brindaron asesoramiento sobre manejo sanitario y asistieron a otros 38 animales caprinos.

Desde el área productiva remarcaron que este tipo de intervenciones apunta a sostener la sanidad de los rodeos y reducir problemas que pueden afectar directamente la productividad de los pequeños establecimientos.

“Para los productores, tener animales sanos es fundamental para poder sostener su actividad”, señaló el director de Ganadería, Agricultura y Agroindustria, Gustavo Del Bosco.

El funcionario agregó que la intención es mantener presencia territorial y acompañar a quienes desarrollan actividades ganaderas en zonas alejadas de los principales centros urbanos.

Las campañas continuarán en distintos puntos de la provincia, con controles sanitarios, asistencia técnica y seguimiento de los establecimientos incluidos en el programa.