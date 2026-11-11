Anticipan un miércoles caluroso con máximas de 34 grados en San Luis

San Luis tendrá este miércoles una jornada marcada por el calor, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 34 grados en distintos puntos de la provincia.

Según el pronóstico de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), las mínimas se ubicarán en torno a los 13 grados, por lo que se espera una importante amplitud térmica entre las primeras horas y la tarde.

El cielo permanecerá mayormente despejado durante buena parte del día, aunque hacia la tarde y la noche podrían aparecer algunos intervalos nubosos en sectores del centro y noreste provincial.

Durante la mañana también se registraron bancos de neblina en la región noreste, aunque esas condiciones tenderán a disiparse con el aumento de la temperatura.

El viento será leve y de direcciones variables durante la primera parte de la jornada.

A partir del mediodía comenzará a predominar desde el noreste, con un leve incremento de la intensidad y la posibilidad de ráfagas cercanas a los 30 kilómetros por hora.

El ascenso térmico consolida una semana con características cada vez más próximas al verano, especialmente durante las tardes.

La combinación de cielo despejado, viento moderado y temperaturas superiores a los 30 grados marcará así una de las jornadas más calurosas de los últimos días en San Luis.