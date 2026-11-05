Rige una alerta por tormentas fuertes para el centro y sur de San Luis

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) emitió este jueves una nueva alerta por lluvias y tormentas de variada intensidad para sectores del centro y sur de la provincia de San Luis.

Según el organismo, algunos de los fenómenos podrían ser localmente fuertes y mantenerse durante lo que resta de la jornada y la madrugada del viernes.

La advertencia contempla la posibilidad de abundante caída de agua en cortos períodos, además de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas fuertes de viento.

Las zonas con mayor probabilidad de ser afectadas son el departamento Dupuy y sectores del sur de Pedernera y Pueyrredón.

La alerta se mantendrá vigente hasta las 8 de este viernes, aunque las condiciones podrán ser actualizadas de acuerdo con la evolución del tiempo en las próximas horas.

El nuevo aviso llega después de varias jornadas marcadas por la inestabilidad y las precipitaciones en distintos puntos de la provincia.

Ante la posibilidad de tormentas intensas, se recomienda evitar permanecer al aire libre durante la actividad eléctrica, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y extremar la precaución al circular por zonas donde pueda acumularse agua.

La REM continuará monitoreando la evolución de los fenómenos durante la noche y la madrugada, especialmente en los departamentos incluidos dentro del área de mayor probabilidad.