Hissa inauguró el Paseo Colón y advirtió que sancionará a quienes sigan vendiendo en la plaza

El intendente de San Luis, Gastón Hissa, inauguró este miércoles el Paseo Colón, un nuevo espacio comercial destinado a reubicar a los vendedores ambulantes de la Plaza Pringles y avanzar con el ordenamiento del microcentro.

El predio está ubicado en Colón 516, entre Ayacucho y Belgrano, y cuenta con 580 metros cuadrados cubiertos, sanitarios, electricidad y capacidad para 40 puestos. Funcionará de lunes a sábado, de 9 a 21.

“Es recuperar el espacio público. El orden no es quitar su lugar, estos comerciantes podrán continuar con su actividad. Es respetar las ordenanzas”, sostuvo Hissa durante la inauguración.

Los vendedores deberán empadronarse y recibirán una credencial. Los lugares serán asignados diariamente por orden de llegada, con prioridad para quienes actualmente comercializan sus productos en la Plaza Pringles.

Según informó el intendente, alrededor de 20 de los 40 vendedores que trabajaban en la plaza ya completaron el trámite. Sin embargo, señaló que un grupo de aproximadamente 15 comerciantes se resiste al traslado.

“Al que no la aproveche le recaerá la rigurosidad de la ordenanza”, advirtió Hissa, en referencia a la normativa que contempla el decomiso de mercadería por ocupación indebida del espacio público.

El jefe comunal explicó que la apertura del paseo permitirá avanzar con la recuperación de la Plaza Pringles, cuya renovación se realizará por etapas, y recordó que el plan de ordenamiento comercial comenzó en noviembre de 2025.

La iniciativa se suma a la Galería Chacabuco, donde actualmente trabajan 35 comerciantes, y al futuro Paseo Ferroviario, cuya inauguración está prevista para febrero de 2027.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de San Luis, César Romero, valoró la medida y destacó la necesidad de garantizar condiciones de competencia leal entre los comerciantes.

Con la apertura del Paseo Colón, la Municipalidad busca reorganizar la venta ambulante y liberar los espacios públicos del centro, aunque el traslado de todos los vendedores todavía representa un desafío para la gestión.