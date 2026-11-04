Poggi llegó a Quines y puso en marcha una nueva etapa de capacitación para emprendedores

El gobernador Claudio Poggi encabezó este miércoles en Quines una nueva jornada de presentación y capacitación de los programas provinciales ‘Mi Próximo Paso’ y ‘Mi Primer Emprendimiento’, destinados a impulsar proyectos productivos y fortalecer los negocios existentes.

La actividad se desarrolló en la sede de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO), donde se reunieron emprendedores del departamento Ayacucho para conocer el proceso que deberán completar durante los próximos meses.

Durante el encuentro, el mandatario brindó la primera clase informativa y explicó las distintas instancias de los programas, que incluyen capacitación, elaboración de planes de negocios, mentorías y acceso a financiamiento.

La iniciativa busca que los participantes incorporen herramientas para desarrollar sus proyectos, mejorar su organización y aumentar las posibilidades de crecimiento.

Según el cronograma provincial, la etapa de formación se extenderá hasta el 31 de enero de 2027. A partir de febrero comenzará la presentación y evaluación de los proyectos, mientras que desde marzo podrán acceder a los créditos aquellos emprendimientos que obtengan la aprobación correspondiente.

La tercera edición también incorpora contenidos vinculados con el marketing y la inteligencia artificial, además del acompañamiento personalizado de mentores durante el proceso.

Con la jornada en Quines, el Gobierno provincial continúa llevando las capacitaciones al interior de San Luis, con el objetivo de promover nuevos emprendimientos, fortalecer la actividad económica y generar oportunidades de trabajo.