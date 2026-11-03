El Gobierno ejecutará una millonaría obra electrica en el barrio La Vecindad

El gobernador Claudio Poggi anunció el inicio de las obras de infraestructura eléctrica en el barrio La Vecindad, ubicado en la ciudad capital, con el objetivo de avanzar en la regularización del suministro de energía para las familias que viven en el sector.

La intervención responde a una demanda histórica de los habitantes, quienes durante años reclamaron conexiones seguras y un servicio estable. Según relevamientos difundidos por los propios vecinos, unas 136 familias residen en el barrio, donde las instalaciones precarias provocaron reiterados inconvenientes.

Los trabajos forman parte de las acciones de integración socio-urbana impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Infraestructura y Barrios Populares.

En octubre, el ministro Gustavo Bertolini había mantenido una reunión con representantes de la asociación civil Con el corazón en el barrio, donde se abordaron las necesidades de la comunidad y se confirmó que el proyecto de electrificación estaba entre las intervenciones previstas.

El inicio de las obras representa un avance para los vecinos, que habían realizado distintas gestiones y manifestaciones para conseguir una solución definitiva al problema del suministro eléctrico.

La intervención apunta a mejorar las condiciones de habitabilidad y seguridad de las familias, en un barrio que también registra demandas relacionadas con otros servicios esenciales.