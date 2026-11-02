Poggi encabezó en Villa Mercedes la capacitación de emprendedores que accederán a créditos de hasta $8 millones

El gobernador Claudio Poggi encabezó este lunes en Villa Mercedes la primera capacitación de la tercera edición de los programas “Mi Próximo Paso” y “Mi Primer Emprendimiento”, destinados a acompañar a emprendedores de San Luis mediante formación, asesoramiento y acceso a créditos.

La actividad dio continuidad al lanzamiento provincial realizado el sábado en el Parque IV Centenario, donde participaron más de 10 mil emprendedores. En esta oportunidad, la jornada estuvo dirigida a los inscriptos de Villa Mercedes y la región.

Durante la capacitación, el mandatario explicó las etapas que deberán completar los participantes antes de acceder al financiamiento. El proceso incluye formación, elaboración de un plan de negocios, evaluación de los proyectos y acompañamiento para su puesta en marcha.

La tercera edición contempla créditos de hasta $8 millones para emprendimientos en funcionamiento y de hasta $3 millones para quienes buscan iniciar una actividad productiva.

Además, el Gobierno incorporó una beca de capacitación de $250 mil por proyecto, durante ocho meses, para determinados beneficiarios de “Mi Primer Emprendimiento” que cumplan con los requisitos de ingresos establecidos.

Capacitación y financiamiento durante 2027

La formación se desarrollará durante noviembre, diciembre y enero, con encuentros presenciales y virtuales. Los emprendedores recibirán herramientas para mejorar sus proyectos, analizar costos, identificar oportunidades comerciales y fortalecer sus negocios.

Según el cronograma oficial, en febrero de 2027 comenzará la presentación y evaluación de los proyectos, mientras que el otorgamiento de créditos está previsto a partir de marzo, sujeto a la aprobación correspondiente.

Poggi destacó que el objetivo es acompañar a los emprendedores durante todo el proceso, desde la capacitación inicial hasta la consolidación de sus actividades.

De acuerdo con datos oficiales, las dos primeras ediciones permitieron financiar 10.500 proyectos productivos, que involucraron a 21 mil sanluiseños.

La agenda de capacitaciones continuará este martes en Tilisarao, como parte del recorrido provincial para acercar las herramientas de financiamiento y formación a emprendedores del interior