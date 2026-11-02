Benetton vendió más de 900.000 hectáreas en la Patagonia y se fue del agro argentino tras 35 años

El grupo italiano Benetton concretó la venta de más de 900.000 hectáreas en la Argentina, una operación que marca su salida del negocio agropecuario nacional después de 35 años de actividad. Las tierras están distribuidas entre Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Buenos Aires.

La adquisición fue realizada por un grupo de accionistas y directivos de Adecoagro, encabezado por su fundador y CEO, Mariano Bosch. La compra se concretó a título personal y no a través de la compañía agroindustrial. El monto de la transacción no fue informado.

La operación comprende la transferencia de dos empresas: Compañía de Tierras Sud Argentino y Ganadera Cóndor, que administran una de las mayores extensiones rurales privadas del país.

Del total de las tierras, el 60% se encuentra en Santa Cruz, el 33% en Chubut, el 5% en Río Negro y el 2% en Buenos Aires.

Los establecimientos concentran una importante actividad productiva, con aproximadamente 260.000 ovejas y 22.000 bovinos. Además, producen alrededor de un millón de kilos de lana por año y desarrollan actividades agrícolas y forestales.

La familia Benetton había desembarcado en el negocio rural argentino en 1991, cuando adquirió la Compañía de Tierras Sud Argentino. Desde entonces, se convirtió en uno de los principales propietarios privados de tierras del país.

Con esta operación, el holding italiano cierra una etapa de más de tres décadas en el agro argentino, mientras que los nuevos propietarios asumirán el control de una extensa estructura productiva de la Patagonia.