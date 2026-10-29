El Gobierno confirmó el bono de $70.000 para jubilados y cuánto cobrarán en noviembre

El Gobierno nacional confirmó que en noviembre continuará pagando el bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados, una medida que busca reforzar los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos.

La decisión fue oficializada este jueves 29 de octubre mediante el Decreto 1296/2026, publicado en el Boletín Oficial. El pago estará a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Además del bono, las jubilaciones y pensiones recibirán una actualización del 1,9%, correspondiente a la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación.

De esta manera, la jubilación mínima pasará a $444.158,46 y, con el refuerzo de $70.000, alcanzará los $514.158,46.

Quiénes cobrarán el bono de $70.000

El beneficio estará destinado a jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo. También alcanzará a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones no contributivas y madres de siete hijos o más.

Quienes superen el haber mínimo, pero cobren menos de $514.158,46, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

En cambio, quienes perciban ingresos previsionales superiores a ese límite no accederán al refuerzo.

El adicional permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024, pese a las actualizaciones mensuales de las prestaciones.

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en noviembre

Con el incremento y el bono completo, los principales haberes quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima $514.158,46 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) $425.326,77 Pensión No Contributiva (PNC) $380.819,42

El decreto establece que el bono tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no será considerado para el cálculo de otros conceptos.

Cuándo paga ANSES en noviembre

El organismo previsional distribuirá los pagos de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima: del 11 al 20 de noviembre.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo: del 24 al 30 de noviembre.

Titulares de pensiones no contributivas: del 11 al 13 de noviembre.

El refuerzo se depositará junto con los haberes habituales, por lo que los beneficiarios no deberán realizar un trámite adicional para recibirlo.

La continuidad del bono permitirá sostener un ingreso adicional para los jubilados de menores recursos, aunque su valor permanece sin modificaciones desde hace más de dos años y medio.