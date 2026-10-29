Río Negro adelantará las elecciones y su gobernador respaldó la eliminación de las PASO

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó que adelantará las elecciones provinciales de 2027 y las separará de los comicios presidenciales. Además, se pronunció a favor de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en medio del debate nacional sobre una eventual reforma electoral.

El anuncio fue realizado durante una entrevista en el programa A Dos Voces, de TN, donde el mandatario anticipó que los rionegrinos elegirán a sus próximas autoridades antes de las elecciones nacionales.

Aunque ratificó la decisión de desdoblar el calendario electoral, todavía no precisó la fecha en la que se realizarán los comicios provinciales.

Respaldo a la eliminación de las PASO

Weretilneck también expresó su apoyo a la eliminación de las elecciones primarias y defendió la posibilidad de que cada fuerza política defina internamente sus candidaturas.

Su postura se suma al debate sobre posibles modificaciones del sistema electoral argentino de cara a 2027.

La decisión de adelantar las elecciones provinciales permitirá que Río Negro tenga una convocatoria independiente de la elección presidencial.

Elogios a Milei, pero también cuestionamientos

El gobernador realizó un balance de la administración de Javier Milei y reconoció coincidencias con algunas de sus principales políticas económicas.

Entre los aspectos que valoró mencionó la reducción de la inflación, el equilibrio fiscal, la menor emisión monetaria y el posicionamiento internacional de la Argentina.

También destacó la firmeza del Presidente para sostener su programa económico y consideró posible que busque un segundo mandato.

Sin embargo, cuestionó el deterioro de las rutas nacionales, la situación del sistema universitario y las dificultades que atraviesa el PAMI.

En particular, advirtió sobre el estado de las rutas 22 y 151, fundamentales para el transporte de la producción vinculada con Vaca Muerta.