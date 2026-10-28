Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro pasó por Argentina y huyó de Brasil en un avión privado

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ingresó a la Argentina junto a su familia y abordó un avión privado con destino a Ecuador, en medio de una controversia judicial que podría complicar su situación en Brasil.

El organismo nacional difundió un comunicado oficial en el que detalló el recorrido del senador brasileño por territorio argentino y aseguró que todos los integrantes de la comitiva contaban con documentación válida para viajar.

El movimiento se produjo después de la derrota electoral de Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva y en medio de versiones sobre una orden judicial que le impediría salir de su país.

Cómo fue el ingreso de Bolsonaro a la Argentina

Según informó Migraciones, el legislador cruzó la frontera el martes 27 de octubre, a las 22:50, por el Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Brasil con Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones.

Lo acompañaban su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus dos hijas, Carolina y Luiza.

Las autoridades argentinas aseguraron que los cuatro ingresaron con documentación habilitada y sin impedimentos legales registrados en el control migratorio.

A las 23:30, la familia abordó una aeronave privada operada por Baires Fly S.A., cuyo plan de vuelo consignaba como destino la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

La información difundida también señalaba que el itinerario continuaría hacia Estados Unidos.

La orden judicial que desató la polémica

La salida de Brasil se produjo después de que el propio Flávio Bolsonaro denunciara haber sido interceptado por agentes de la Policía Federal cuando abandonaba la vivienda de su padre, en Brasilia.

Según relató en un video publicado en redes sociales, los efectivos le notificaron una decisión atribuida al juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal.

La medida contemplaría la entrega de sus pasaportes y una prohibición para abandonar territorio brasileño.

La restricción estaría relacionada con una investigación por presunto lavado de dinero, vinculada con sus relaciones con el abogado Willer Tomaz y movimientos financieros bajo investigación en el sector de las apuestas.

Qué significa la confirmación de Migraciones

El comunicado argentino permitió establecer oficialmente que Bolsonaro pasó por Misiones y utilizó un vuelo privado para continuar su viaje.

Sin embargo, existe una diferencia entre no tener impedimentos registrados para ingresar a la Argentina y contar con autorización judicial para abandonar Brasil.

La confirmación de Migraciones no determina si el senador incumplió una orden de la Justicia brasileña, ya que esa situación depende del alcance de la medida y de las actuaciones de las autoridades del país vecino.

El episodio suma tensión política y judicial después de las elecciones presidenciales de Brasil, mientras se intenta esclarecer en qué condiciones se produjo la salida del legislador.