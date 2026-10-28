Ante la llegada de El Niño, San Luis refuerza los controles en diques, ríos y arroyos

El Gobierno de San Luis intensifica las tareas de prevención ante los posibles efectos del fenómeno climático El Niño, que podría provocar lluvias abundantes y crecidas de ríos y arroyos durante los próximos meses.

El gobernador Claudio Poggi encabezó este martes una reunión de trabajo en las oficinas de San Luis Agua, en Casa de Gobierno, para evaluar los avances del operativo preventivo que se desarrolla en distintos puntos de la provincia.

Del encuentro participaron el presidente de San Luis Agua, Hugo Guzmán Durán, y la ministra de Seguridad, Nancy Sosa.

“Esta reunión es para transmitir tranquilidad a los sanluiseños”, expresó el mandatario provincial.

Monitoreo permanente y trabajos en los ríos

Entre las principales medidas se encuentra la instalación de pluviógrafos y la puesta en funcionamiento de un sistema que permite monitorear las precipitaciones durante las 24 horas.

Esta tecnología registra los milímetros de lluvia acumulados y permite identificar las zonas donde se producen las precipitaciones, información fundamental para anticipar posibles crecidas y regular los embalses.

Guzmán Durán explicó que San Luis Agua mantiene más de cinco frentes de trabajo distribuidos en distintas localidades, con intervenciones destinadas a mejorar el escurrimiento del agua.

Las tareas incluyen el reencauzamiento de ríos, el mantenimiento de diques y la planificación de nuevas obras preventivas.

Además, el organismo incorporó un dron topográfico que permite realizar en una jornada relevamientos de campo que anteriormente demandaban alrededor de 15 días.

Cómo se preparan los diques ante las lluvias

El gerente de Planificación de San Luis Agua, Mauricio López, explicó que los registros meteorológicos permiten evaluar las condiciones de los embalses y planificar eventuales maniobras de apertura de los descargadores de fondo.

Estas operaciones se coordinan con los comités de emergencia y se comunican a la población para reducir riesgos.

También se trabaja sobre los cauces de ríos y arroyos para mejorar su capacidad de desagüe y disminuir la posibilidad de desbordes que afecten a las localidades.

Qué puede pasar con El Niño en San Luis

Pese a las medidas preventivas, las autoridades aclararon que la provincia todavía no registra efectos extraordinarios asociados al fenómeno El Niño.

López señaló que, mientras Mendoza, San Juan y algunas provincias del Litoral registran precipitaciones más abundantes, San Luis presenta por el momento condiciones compatibles con un año húmedo dentro de los valores habituales.

El funcionario explicó que esperan los próximos pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional para determinar cómo podrían evolucionar las precipitaciones.

Por ahora, no es posible establecer con certeza qué intensidad tendrá el fenómeno en territorio puntano.

El Gobierno provincial continuará con el monitoreo permanente, las intervenciones en los cauces y el mantenimiento de los embalses para anticiparse a eventuales contingencias y proteger a la población.