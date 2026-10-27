Nación recortó el programa Remediar y San Luis destinará $800 millones para garantizar medicamentos

El Gobierno de San Luis anunció que garantizará la provisión de medicamentos esenciales en los centros de salud y hospitales públicos de la provincia, luego de que la Nación confirmara una nueva reducción del programa Remediar.

La ministra de Salud, Teresa Nigra, explicó que la Provincia deberá destinar cerca de $800 millones anuales para reemplazar los medicamentos que dejarán de llegar desde el Gobierno nacional.

La funcionaria aseguró que la administración provincial comenzó a prepararse desde principios de 2026 para afrontar esta situación y evitar que los pacientes vean interrumpidos sus tratamientos.

Nación reducirá la entrega a solo seis medicamentos

El programa Remediar, implementado a comienzos de la década del 2000, abastecía originalmente con 128 medicamentos a 86 centros de atención primaria y hospitales de San Luis.

Sin embargo, a principios de este año, la Nación redujo ese listado a 30 productos.

Según explicó Nigra, durante una reunión mantenida el viernes pasado con autoridades sanitarias nacionales se confirmó que desde febrero de 2027 los botiquines incluirán únicamente seis medicamentos destinados a tratamientos cardiovasculares.

Ante este escenario, el Gobierno provincial asumirá la compra del resto de los medicamentos necesarios para la atención primaria.

La ministra confirmó que ya está en marcha una licitación destinada a cubrir las necesidades del primer semestre de 2027.

Quiénes recibirán los medicamentos gratuitos

La prioridad estará puesta en los pacientes que no cuentan con obra social ni cobertura médica.

No obstante, el sistema también contempla situaciones especiales, como personas con dificultades económicas para adquirir sus tratamientos o vecinos de localidades del interior donde no existen farmacias.

Nigra señaló que se buscará garantizar especialmente la continuidad de los tratamientos de enfermedades crónicas, como la hipertensión arterial y la diabetes.

Los antibióticos, analgésicos y medicamentos para enfermedades cardiovasculares continuarán disponibles en el sistema público provincial, según aseguró la funcionaria.

Laboratorios Puntanos tendrá un papel importante

La ministra destacó que parte de la demanda podrá cubrirse mediante la producción de Laboratorios Puntanos, mientras que los medicamentos restantes serán adquiridos a través de compras provinciales.

También aseguró que no se prevén dificultades para conseguir los productos en el mercado.

Nigra resaltó que la empresa estatal cuenta con capacidad instalada para ampliar su producción y actualmente comercializa medicamentos a otras provincias, incluida Buenos Aires.

La Provincia también cubre tratamientos oncológicos

La funcionaria explicó que San Luis viene afrontando parte del costo de tratamientos oncológicos y de alta complejidad cuando los envíos nacionales resultan insuficientes.

Indicó que existen tratamientos cuyos costos superan los $100 millones y que, en determinados casos, la Nación envía solamente una etapa de la medicación requerida.

Para estas prestaciones de alto costo, la cobertura provincial está dirigida a pacientes sin obra social que acrediten al menos dos años de residencia en San Luis.

El objetivo del Gobierno provincial es sostener la continuidad de los tratamientos y evitar faltantes de medicamentos, pese a la reducción del financiamiento y de los insumos enviados por la Nación.