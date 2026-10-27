Los alquileres volverán a subir en noviembre y los aumentos llegarán hasta el 33%

Los alquileres volverán a aumentar en noviembre de 2026 y miles de inquilinos deberán afrontar nuevos valores en sus contratos. Sin embargo, no habrá un porcentaje único de incremento, ya que cada actualización dependerá de las condiciones acordadas entre propietarios e inquilinos.

Desde la derogación de la Ley de Alquileres, a fines de 2023, las partes pueden establecer libremente la duración del contrato, la frecuencia de los aumentos y el índice utilizado para calcularlos.

Entre los mecanismos más habituales se encuentran el Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado por el INDEC, y el Índice de Contratos de Locación (ICL), publicado por el Banco Central.

Cuánto aumentarán los alquileres en noviembre

Para los contratos que utilizan el IPC, los incrementos de referencia serán los siguientes:

Actualización trimestral: 5,81%.

Actualización cuatrimestral: 7,82%.

Actualización semestral: 12,95%.

Actualización anual: alrededor del 33,35%.

Los porcentajes surgen de la inflación acumulada durante los períodos correspondientes, tomando como último dato disponible el de septiembre.

En los contratos que se actualizan mediante el ICL, los incrementos serán diferentes. Como referencia, el ajuste anual al inicio de noviembre rondará el 31,44%.

Cuánto se pagará por un alquiler de $600.000

Para dimensionar el impacto en el bolsillo, un inquilino que actualmente paga $600.000 mensuales tendrá estos valores aproximados si su contrato utiliza el IPC:

Trimestral (5,81%) $634.860 Cuatrimestral (7,82%) $646.920 Semestral (12,95%) $677.700 Anual (33,35%) $800.100

En el caso de un contrato cuatrimestral, el aumento representará $46.920 adicionales por mes.

Cómo calcular el nuevo monto

Para conocer cuánto corresponde pagar, el inquilino debe revisar el índice y el período de actualización establecidos en su contrato.

Si el ajuste es por inflación, las variaciones mensuales deben acumularse de manera compuesta, es decir, aplicando cada incremento sobre el valor ya actualizado.

Una forma sencilla de calcular el nuevo importe consiste en multiplicar el alquiler actual por uno más el porcentaje de aumento expresado en decimales.

Por ejemplo, para un alquiler de $500.000 con una suba del 7,82%, la operación es:

$500.000 × 1,0782 = $539.100.

En los contratos que utilizan el ICL, es importante verificar el valor del indicador correspondiente a las fechas exactas de inicio y actualización.

La recomendación es revisar las cláusulas antes de aceptar un incremento, ya que los porcentajes publicados son referencias y no se aplican automáticamente a todos los contratos.