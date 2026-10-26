Malvinas: la Justicia unificó dos causas por la explotación de petróleo

La Cámara Federal resolvió que dos causas vinculadas con la explotación de petróleo en las Islas Malvinas se tramiten en conjunto, con el objetivo de evitar decisiones judiciales contradictorias sobre los derechos soberanos de la Argentina.

La decisión fue tomada por el juez Eduardo Farah, quien resolvió un conflicto de competencia y dispuso que los expedientes CFP 4493/2026 y CFP 4437/2026 queden bajo la órbita del Juzgado Federal N° 12, subrogado por el juez Julián Ercolini.

Las denuncias contra las petroleras

Una de las causas se originó en una denuncia presentada por la Cancillería contra la empresa británica Desire Petroleum, por la explotación de hidrocarburos en el yacimiento Sea Lion. La segunda investigación está relacionada con actividades petroleras en otro sector de la plataforma continental argentina, que se realizarían sin autorización del Gobierno nacional.

Aunque Ercolini había rechazado intervenir en uno de los expedientes, Farah consideró que ambos presentan una similitud sustancial que justifica su acumulación.

En su resolución, sostuvo que las actividades denunciadas constituyen distintas manifestaciones de un mismo fenómeno: proyectos económicos en zonas cercanas a las Islas Malvinas que se apoyan en autorizaciones que la Argentina considera ilegítimas.

La importancia de evitar fallos contradictorios

El magistrado también remarcó que las dos causas involucran los derechos argentinos sobre las islas y que cualquier decisión judicial podría tener repercusiones en la política de Estado vinculada con la soberanía nacional.

Por ese motivo, consideró especialmente importante que los expedientes sean analizados de manera conjunta, para evitar resoluciones incompatibles sobre una misma problemática.

La decisión judicial se conoce en medio de las acciones diplomáticas y legales impulsadas por el Gobierno argentino para frenar la explotación de hidrocarburos en las aguas circundantes a Malvinas y defender sus derechos sobre los recursos naturales de la plataforma continental.