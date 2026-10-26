Poggi anunció la construcción de un nuevo centro de salud en el barrio Estrella del Sur

El gobernador Claudio Poggi anunció este lunes que el Gobierno provincial construirá un nuevo edificio para el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Estrella del Sur, en la zona sur de la ciudad de San Luis. La obra está proyectada para 2027 y busca mejorar las condiciones de atención de una población que creció considerablemente durante los últimos años.

El anuncio se produjo durante una recorrida por el establecimiento, acompañado por la ministra de Salud, Teresa Nigra, y la directora del centro, Liz Lepe.

El CAPS funciona actualmente en una vivienda que fue adaptada hace aproximadamente 25 años para brindar servicios sanitarios. Sin embargo, sus dimensiones resultan insuficientes para responder a la demanda actual.

“En el caso del CAPS del Estrella del Sur, prácticamente ya no admite otro parche”, afirmó Poggi, quien explicó que instruyó a las autoridades de Salud y Hacienda e Infraestructura para identificar un terreno fiscal donde pueda levantarse el nuevo establecimiento.

Un centro de salud que recibió casi 8.500 consultas este año

La necesidad de una nueva infraestructura se refleja en la cantidad de pacientes que concurren al CAPS. Durante 2025 se registraron más de 11.000 consultas, mientras que en lo que va de 2026 ya se contabilizaron cerca de 8.500 atenciones.

El edificio dispone de dos consultorios pequeños, un espacio para odontología, una cocina reducida y una farmacia de dimensiones limitadas. Además, presenta inconvenientes en la instalación eléctrica y carece de ambientes adecuados para ampliar los servicios.

La ministra Nigra explicó que los profesionales deben organizar su trabajo de manera rotativa debido a la falta de consultorios. Incluso, algunas actividades físicas se desarrollan en la plaza del barrio porque el establecimiento no cuenta con un salón de usos múltiples.

El centro funciona de 8:00 a 16:00 y ofrece servicios de atención primaria, odontología y psicología, entre otras prestaciones.

La obra está prevista para 2027

Nigra indicó que ya comenzaron las gestiones para localizar un terreno fiscal que permita desarrollar el proyecto y atender la demanda futura de la zona sur de la capital.

La funcionaria destacó que el crecimiento de los barrios y la incorporación de nuevos servicios sanitarios hacen necesaria una infraestructura más amplia y moderna.

Por su parte, Poggi remarcó que fortalecer los centros de atención primaria permite resolver problemas de salud cerca de los hogares y evitar traslados innecesarios a hospitales de mayor complejidad.

Durante la misma jornada, el Gobernador también anunció la refuncionalización y ampliación del CAPS del barrio Pucará.