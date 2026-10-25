La UCR de San Luis elige autoridades en toda la provincia y destacan la participación

La Unión Cívica Radical (UCR) de San Luis desarrolla este domingo 25 de octubre sus elecciones internas para renovar autoridades y representantes partidarios. La votación se realiza en establecimientos distribuidos en los nueve departamentos de la provincia y, según destacaron desde la conducción del partido, registra un importante nivel de participación.

Los comicios comenzaron a las 8 y finalizarán a las 18, momento en el que se iniciará el escrutinio para definir los cargos que permanecen en disputa.

Más de 20 mil afiliados están habilitados para participar del proceso electoral, que se desarrolla mediante el sistema de boleta única de papel.

Desde la conducción radical destacaron la importancia institucional de la convocatoria y señalaron que la elección permite a los afiliados intervenir directamente en la conformación de los órganos de representación partidaria.

Qué cargos se eligen en la interna radical

Durante la jornada se votan delegados al Comité Nacional, convencionales nacionales, integrantes del Tribunal de Contralor, delegados a la Convención Provincial y representantes departamentales.

Sin embargo, no todas las categorías están en disputa. Algunas autoridades ya fueron proclamadas por presentación de lista única, por lo que los afiliados deben votar únicamente en las categorías correspondientes a su distrito.

Entre los cargos definidos previamente se encuentra la presidencia del Comité Ejecutivo Provincial, para la que fue proclamado José Picco López.

Una elección atravesada por diferencias internas

El proceso de renovación partidaria estuvo marcado por diferencias entre los sectores Radicales Unidos, vinculado con la conducción de Juan Álvarez Pinto, e Identidad Radical, referenciado en el exdiputado nacional José Luis Riccardo.

Este último espacio cuestionó el desarrollo del proceso electoral, presentó planteos ante la Justicia y anunció que no participaría de la votación, además de convocar a sus simpatizantes a abstenerse.

Pese a esas diferencias, la jornada electoral se desarrolla según el cronograma establecido.

Cómo votar y cuándo se conocerán los resultados

Los afiliados deben concurrir con su Documento Nacional de Identidad (DNI) al establecimiento y la mesa que tengan asignados.

La UCR habilitó la consulta del padrón en su sitio oficial para verificar los lugares de votación.

El cierre de los comicios está previsto para las 18, cuando comenzará el recuento de votos que permitirá definir las representaciones partidarias pendientes.