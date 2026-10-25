El Niño golpea a Misiones con 154 evacuados, viviendas inundadas y 14 pasos fronterizos cerrados

La provincia de Misiones atraviesa una compleja situación por las intensas lluvias y la crecida de los principales ríos, en el marco del fenómeno climático de El Niño. El temporal dejó 154 personas evacuadas, 124 viviendas afectadas y 14 pasos fronterizos fluviales cerrados, según el último relevamiento de las autoridades provinciales.

El informe de la Dirección General de Seguridad de la Policía de Misiones, actualizado este domingo 25 de octubre, también identificó ocho sectores terrestres afectados por desbordes de arroyos y cortes de circulación.

La situación es especialmente delicada en Puerto Iguazú, donde el río alcanzó los 28 metros de altura y obligó a suspender el servicio fluvial internacional.

Cerraron parte de las Cataratas del Iguazú

Ante el incremento del caudal, la Administración de Parques Nacionales y la concesionaria Iguazú Argentina dispusieron el cierre preventivo del Circuito Superior de las Cataratas durante este domingo.

La reapertura dependerá de las condiciones de seguridad para los visitantes y trabajadores.

En Comandante Andresito, el Iguazú Superior registró una altura de ocho metros y mantenía una tendencia creciente, lo que obligó a reforzar el monitoreo de la zona.

Pasos fronterizos y caminos interrumpidos

Sobre el río Paraná permanecen cerrados diez pasos fluviales, entre ellos los ubicados en Eldorado, Puerto Rico, Puerto Leoni y Corpus Christi.

En tanto, otros cuatro cruces fronterizos están inhabilitados sobre el río Uruguay, en El Soberbio, Panambí, Alba Posse y San Javier.

Los desbordes también afectan puentes y caminos en localidades como Profundidad, San Ignacio, Colonia Victoria, Alba Posse y 9 de Julio.

Uno de los cortes más importantes se registra en el puente sobre el arroyo Yabotí, que impide el acceso al Parque Provincial Moconá.

Por otra parte, las autoridades habilitaron nuevamente el puente Tabay, en Jardín América, aunque únicamente para vehículos de hasta 20 toneladas.

Más de 150 evacuados y un amplio operativo de asistencia

Entre el 22 y el 25 de octubre, el temporal obligó a evacuar a 154 personas, que fueron alojadas en viviendas de familiares, un salón comunitario y las instalaciones de un antiguo hospital.

Además de las 124 casas afectadas, se reportaron daños en una escuela, un comercio, dos vehículos y galpones de familias dedicadas a la producción tabacalera.

La Policía provincial mantiene desplegadas sus 15 unidades regionales para asistir a los damnificados, controlar los sectores anegados y monitorear el comportamiento de los ríos y arroyos.

Las rutas nacionales 12 y 14 permanecen habilitadas. Las autoridades recomendaron evitar los sectores inundados, respetar las restricciones de tránsito y comunicarse al 911 ante cualquier emergencia.