“Alegría enorme”: Milei celebró la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina

El presidente Javier Milei celebró la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina y expresó su entusiasmo con un breve mensaje en redes sociales: “ALEGRÍA ENORME...!!!”.

La reacción del mandatario llegó luego de que el Sumo Pontífice ratificara que viajará al país entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de una gira apostólica que también incluirá Uruguay y Perú.

El mensaje del Papa

A través de sus redes sociales, León XIV manifestó su alegría por regresar a América Latina, continente en el que desarrolló parte de su trayectoria religiosa.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, expresó el Papa. Además, señaló que espera que el viaje permita fortalecer los vínculos entre las comunidades y renovar el compromiso de anunciar el Evangelio.

Jorge Macri también celebró la visita

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se sumó a las expresiones de bienvenida y calificó la confirmación como una noticia emocionante.

“Esperamos y preparamos su presencia entre nosotros con mucha alegría y esperanza”, sostuvo. También afirmó que la Ciudad de Buenos Aires recibirá a millones de peregrinos para acompañar la llegada del líder de la Iglesia católica.

Cuándo llegará el Papa a la Argentina

La visita de León XIV está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante su estadía, el Pontífice desarrollará actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con encuentros institucionales y pastorales.

Entre las actividades anunciadas se encuentra una reunión con Milei en la Casa Rosada. Será una visita de especial relevancia para la Iglesia argentina, ya que el último Papa que estuvo en el país fue Juan Pablo II, en 1987.