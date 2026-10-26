Messi está entre los tres deportistas que más dinero ganaron en la historia

Lionel Messi continúa haciendo historia dentro y fuera de las canchas. El capitán de la Selección argentina ocupa el tercer puesto entre los deportistas que más dinero ganaron a lo largo de sus carreras, según un informe publicado por la revista Forbes.

El rosarino, de 39 años, acumula ingresos estimados en 1.870 millones de dólares, una cifra que lo ubica solamente por detrás del futbolista portugués Cristiano Ronaldo y del golfista estadounidense Tiger Woods.

El ranking reúne a nueve figuras del deporte mundial que superaron los 1.000 millones de dólares en ganancias acumuladas, un grupo al que recientemente se incorporaron los basquetbolistas Stephen Curry y Kevin Durant.

Cristiano Ronaldo lidera y Messi se acerca a los 2.000 millones

De acuerdo con Forbes, Cristiano Ronaldo encabeza la clasificación histórica con 2.090 millones de dólares, mientras que Tiger Woods ocupa el segundo lugar con 1.970 millones.

Messi completa el podio con 1.870 millones y podría superar los 2.000 millones hacia mayo de 2027, según las proyecciones de la publicación.

El cuarto puesto corresponde a LeBron James, estrella de la NBA, con ingresos acumulados por 1.680 millones de dólares.

La llegada de Messi al Inter Miami en 2023 también tuvo un fuerte impacto económico. Forbes estimó que el argentino percibirá alrededor de 145 millones de dólares durante 2026, entre ingresos deportivos, patrocinios y actividades comerciales.

Los nueve deportistas que superaron los 1.000 millones de dólares

La nómina histórica incluye a figuras del fútbol, básquetbol, golf, tenis y boxeo:

Cristiano Ronaldo: 2.090 millones de dólares. Tiger Woods: 1.970 millones. Lionel Messi: 1.870 millones. LeBron James: 1.680 millones. Floyd Mayweather: más de 1.000 millones. Roger Federer: más de 1.000 millones. Phil Mickelson: más de 1.000 millones. Kevin Durant: más de 1.000 millones. Stephen Curry: más de 1.000 millones.

Las cifras corresponden a ingresos acumulados durante sus carreras y no necesariamente a sus patrimonios actuales.

Dos estrellas de la NBA se sumaron al grupo

Stephen Curry y Kevin Durant fueron los últimos en alcanzar la barrera de los 1.000 millones de dólares, durante la temporada 2025-2026.

Forbes proyecta que Curry podría percibir 203,6 millones de dólares en la temporada 2026-2027, mientras que Durant alcanzaría los 104,9 millones.

El crecimiento de los contratos deportivos, los derechos de imagen y los acuerdos publicitarios explica buena parte de estas cifras.

Messi, por su parte, se mantiene como el tercer deportista con mayores ingresos históricos y uno de los cuatro integrantes del ranking cuyo patrimonio neto también supera los 1.000 millones de dólares, de acuerdo con las estimaciones de Forbes.