Poggi recibió a 31 estudiantes que hicieron pasantías en Comunicación

El gobernador Claudio Poggi recibió este lunes a 31 estudiantes que realizaron pasantías en distintas áreas de comunicación del Gobierno de San Luis, una experiencia que combinó formación universitaria y técnica con tareas concretas en medios, redes sociales y producción audiovisual.

El encuentro se realizó durante un almuerzo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y reunió a siete estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de San Luis y 24 alumnos de las escuelas técnicas “Domingo Faustino Sarmiento” y “Mauricio P. Daract”.

Las prácticas se desarrollaron en la Agencia de Noticias San Luis, San Luis+, San Luis Stream y otras áreas oficiales vinculadas con redes sociales, fotografía, diseño gráfico, producción multimedia y contenidos audiovisuales. Finalizarán este viernes 30 de octubre.

Más allá del balance institucional, el encuentro estuvo atravesado por las experiencias de los propios estudiantes, que contaron qué aprendieron durante las prácticas y qué diferencias encontraron entre la formación académica y el trabajo cotidiano.





De las aulas a una cobertura real

Uno de ellos fue Juan Denápoles, estudiante de Comunicación Social de la UNSL, quien trabajó en redes sociales y producción de contenidos. Durante la pasantía diseñó piezas para cuentas oficiales, participó en la elaboración de guiones y produjo un video sobre el detrás de escena de una noticia.

Emilia Llorente, también estudiante universitaria, se incorporó al área de redacción de la Agencia de Noticias San Luis. Según relató, la experiencia le permitió mejorar técnicas de escritura, ganar autonomía y aprender aspectos prácticos de una cobertura que no siempre aparecen dentro del aula.

Entre los alumnos secundarios, la experiencia también abrió interrogantes sobre futuras carreras.

Guadalupe González, de la Escuela Industrial “Domingo F. Sarmiento”, contó que había iniciado las prácticas con la idea de estudiar Kinesiología, pero su paso por las áreas audiovisuales y de redes despertó un interés que no tenía previsto: la comunicación.

Román Muñoz, que trabajó en las redes de San Luis+, destacó en tanto que la posibilidad de realizar una pasantía de estas características permite sumar experiencia y contactos antes de ingresar formalmente al mercado laboral.

El trabajo en equipo como eje

Poggi escuchó a los estudiantes y planteó durante la conversación la importancia de combinar conocimiento profesional, relaciones humanas y capacidad para trabajar con otras personas.

“Los que triunfan son los equipos, no los esfuerzos aislados”, expresó al referirse a los distintos roles que intervienen en una producción comunicacional.

También participaron el ministro de Educación, Guillermo Araujo; el director general de Comunicación, Diego Masci; el director de la Agencia de Noticias San Luis, Gustavo Díaz; y la directora de Educación Obligatoria, Raquel Acosta.

La Provincia viene desarrollando estas experiencias desde 2024 y busca ampliar las prácticas profesionalizantes tanto dentro del Estado como en empresas privadas. Ese año, Poggi ya había mantenido un encuentro similar con estudiantes secundarios y universitarios que hicieron pasantías en las áreas de comunicación.

Las prácticas de este grupo llegarán a su fin el viernes. Para los estudiantes, quedará una primera experiencia dentro de un ámbito profesional; para las instituciones educativas y el Gobierno, el desafío será utilizar sus observaciones para ajustar y ampliar futuras ediciones del programa.