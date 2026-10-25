Últimos días para inscribirse a Mi Próximo Paso: más de 3.000 emprendedores ya recibieron asesoramiento

Los emprendedores de San Luis tienen tiempo hasta el próximo miércoles 28 de octubre para inscribirse en la tercera edición de los programas provinciales Mi Próximo Paso y Mi Primer Emprendimiento, destinados a impulsar nuevos proyectos productivos y fortalecer negocios que ya están en funcionamiento.

Según informó el Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable, más de 3.000 personas participaron de las jornadas de asesoramiento que se realizaron durante los últimos días en diferentes localidades de la provincia.

Los encuentros, organizados junto con los municipios, permitieron explicar los requisitos, las líneas de financiamiento y los pasos necesarios para completar la inscripción.

Cómo inscribirse y qué deben tener en cuenta los interesados

Desde el Gobierno aclararon que no es obligatorio participar de las mentorías ni contratar asesores para acceder al programa.

Quienes reúnan los requisitos pueden completar directamente el formulario a través del sitio oficial del Gobierno provincial.

Además, la plataforma incorporó una opción que permite ingresar con usuario y contraseña para modificar solicitudes iniciadas.

Las autoridades advirtieron que ningún intermediario está autorizado a cobrar por realizar el trámite ni a solicitar las credenciales personales de los postulantes.

También recordaron que quienes registren su correo electrónico tendrán 48 horas para validarlo. Si no completan ese paso, el registro se dará de baja automáticamente y deberán iniciar una nueva inscripción.

Dónde recibir asesoramiento gratuito

Para quienes necesiten ayuda, el Gobierno habilitó puntos de atención presencial:

San Luis capital: Terminal EDIRO, avenida Santos Ortiz 1228, de lunes a viernes de 12:00 a 18:00.

Villa Mercedes: UPrO, 9 de Julio 1095, de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00.

Villa de Merlo: Casa del Poeta Antonio Esteban Agüero, martes de 17:30 a 20:00, miércoles de 13:00 a 17:00 y jueves de 10:00 a 16:00.

También se pueden realizar consultas por WhatsApp al 2665-002054 o por teléfono al 2664-452000, internos 3197 y 3198.

Créditos para impulsar nuevos proyectos

La tercera edición contempla dos líneas de apoyo: Mi Próximo Paso, orientada a emprendimientos formalizados que buscan crecer, con créditos de hasta $8 millones, y Mi Primer Emprendimiento, destinada a quienes comienzan una actividad, con financiamiento de hasta $3 millones.

Esta última línea también incorpora una beca de capacitación de $250.000 mensuales durante ocho meses para proyectos que cumplan las condiciones establecidas.

Las inscripciones cierran el miércoles 28 de octubre y pueden realizarse a través de sanluis.gov.ar.