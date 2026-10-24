Poggi entregó 34 viviendas en La Punta y completó 43 adjudicaciones en apenas 24 horas

El gobernador Claudio Poggi encabezó este sábado la entrega de 34 viviendas en La Punta, en una jornada marcada por la emoción de las familias que recibieron las llaves de sus nuevos hogares.

De las unidades adjudicadas, 30 corresponden al programa provincial ‘Tenemos Futuro’, mientras que las cuatro restantes pertenecen a los antiguos planes ‘Progreso’ y ‘Sueños’.

Con esta actividad, el Gobierno provincial completó 43 entregas de viviendas en 24 horas, al sumar las nueve adjudicaciones realizadas el viernes en Fortuna, Bagual y Navia.

Poggi pidió perdón por la demora de una década

Durante la ceremonia, el mandatario se refirió especialmente a las cuatro familias que aguardaban sus viviendas desde los planes habitacionales anteriores.

Poggi cuestionó la interrupción de las construcciones durante la gestión que asumió en diciembre de 2015 y pidió “perdón en nombre del Estado” a quienes debieron esperar diez años más de lo previsto.

Además, aseguró que con estas cuatro adjudicaciones, sumadas a otras 20 concretadas anteriormente, se completó la entrega de viviendas al 100% de los inscriptos en los antiguos planes habitacionales de La Punta.

“En estos años en los que no fui Gobernador, solo atinaba a decirles que si el pueblo de San Luis me daba la oportunidad de volver, las primeras casas que íbamos a hacer eran las de ustedes. Hoy estamos cumpliendo eso”, expresó.

La emoción de las familias que recibieron sus hogares

Luego de entregar las llaves, Poggi recorrió algunas viviendas y conversó con los adjudicatarios sobre sus proyectos y las nuevas etapas que comenzarán en sus hogares.

Entre las beneficiarias estuvo Silvina Navarro, quien compartió la emoción de acceder a su casa después de tres décadas de espera.

“Hace 30 años que sueño con este momento. Estoy con una mezcla de sensaciones, nerviosa, ansiosa y por supuesto emocionada. Es un beneficio grande para mi hijo más que nada”, expresó.

La mujer recordó las dificultades económicas que atravesó para sostener el alquiler y las numerosas mudanzas que debió realizar junto a su familia.

“Alquilar es estar constantemente sin saber si te van a renovar contrato o tenés que buscar otro lugar. Hemos hecho un montón de mudanzas y por suerte esta es la última”, manifestó.

La jornada concluyó con las familias recorriendo sus nuevas casas y comenzando a proyectar su futuro.