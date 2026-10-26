El dólar blue subió a $1.575 y el CCL volvió a superar los $1.680 este lunes

El dólar blue subió este lunes 26 de octubre y alcanzó los $1.575 para la venta, en una jornada marcada por mayores tensiones en los mercados financieros y avances en prácticamente todas las cotizaciones.

En el mercado informal, la divisa se ubicó en $1.555 para la compra y $1.575 para la venta, diez pesos por encima de los valores registrados en la rueda anterior.

El dólar oficial también avanzó. En el Banco Nación cotizó a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta, con una suba cercana al 0,7%.

De esta manera, la diferencia entre el valor vendedor del blue y el Banco Nación quedó reducida a apenas $15.

El CCL volvió a despegarse

Los dólares financieros mostraron una dinámica más marcada.

El dólar MEP rondaba los $1.574, prácticamente alineado con el blue, mientras que el contado con liquidación escaló hasta aproximadamente $1.682.

El CCL volvió así a quedar más de $100 por encima del oficial minorista y se consolidó como una de las cotizaciones más elevadas de la jornada.

Las referencias pueden presentar pequeñas diferencias entre plataformas debido al horario de actualización y a los activos utilizados para calcular cada tipo de cambio. Ámbito registraba durante la tarde un MEP de $1.568,35 y un CCL de $1.675,13.

El dólar tarjeta llegó a $2.028

Para consumos en moneda extranjera alcanzados por la percepción impositiva, el dólar tarjeta o turista se ubicó en $2.028.

En el segmento mayorista, la divisa operaba alrededor de $1.541, referencia utilizada principalmente para las operaciones entre entidades financieras, grandes empresas y comercio exterior.

Las principales cotizaciones de la jornada quedaron de la siguiente manera:

Dólar blue

Compra: $1.555

Venta: $1.575

Dólar Banco Nación

Compra: $1.510

Venta: $1.560

Dólar MEP

Venta: $1.574,19

Dólar CCL

Venta: $1.681,95

Dólar tarjeta

Venta: $2.028

El riesgo país volvió a quedar bajo presión

La tensión cambiaria estuvo acompañada por un deterioro de los activos argentinos.

El riesgo país volvió a superar los 750 puntos básicos durante la rueda, en medio de caídas de bonos y acciones y un escenario regional más adverso tras la reacción de los mercados brasileños al resultado electoral del domingo.

Durante la mañana, el indicador elaborado por JP Morgan había llegado a los 745 puntos, su nivel más alto en aproximadamente un año, mientras las acciones argentinas mostraban fuertes retrocesos en Wall Street.

La jornada deja así dos señales diferentes dentro del mercado cambiario: el blue continúa muy cerca del dólar oficial y del MEP, mientras el CCL vuelve a ampliar su distancia y se instala por encima de los $1.680.

El comportamiento de los dólares financieros, los bonos y el riesgo país será uno de los principales indicadores a seguir durante el resto de la semana, especialmente en un escenario externo que volvió a sumar volatilidad sobre los activos argentinos.