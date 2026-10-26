Sabrina Rojas y Tartu conducirán los Martín Fierro Federal que se entregarán en San Luis

San Luis se prepara para recibir una nueva edición de los premios Martín Fierro Federal, uno de los reconocimientos más importantes para las producciones de radio y televisión del interior argentino. La ceremonia tendrá lugar el próximo sábado 31 de octubre en la Caja de los Trebejos, ubicada en el Hotel Internacional de Potrero de los Funes.

Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli, conocido popularmente como Tartu, serán los encargados de conducir la gala. La confirmación llegó a través del presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), Luis Ventura, quien difundió un video en sus redes sociales.

La elección de los conductores suma expectativa a una ceremonia que convocará a periodistas, productores, presentadores y representantes de medios de comunicación de distintas provincias.

San Luis tendrá dos representantes entre los nominados

La provincia contará con dos nominaciones en esta edición de los premios.

Emiliano Pascuarelli, conductor del Noticiero Central de San Luis+, competirá en la categoría Labor de Animación/Conducción Masculina.

Por su parte, “Chicos en el aire”, una producción del Instituto Santo Tomás de Aquino que se emite por la misma señal y está dirigida por Eliana Altamirano, fue nominada en la categoría Infantil.

Ambas postulaciones representan una oportunidad para que las producciones locales obtengan reconocimiento a nivel nacional.

Una gala que reunirá al periodismo y la televisión del interior

La entrega de los Martín Fierro Federal distinguirá trabajos de diferentes géneros y formatos, entre ellos programas periodísticos, culturales, deportivos, agropecuarios, infantiles y de ficción.

Entre las provincias que tendrán representantes figuran Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Misiones, Tucumán, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, La Rioja y Salta.

Los premios Martín Fierro fueron creados por APTRA en 1959. El reconocimiento a las producciones del interior comenzó en 1967 y, desde 1991, cuenta con una ceremonia independiente.

La realización del evento en Potrero de los Funes volverá a colocar a San Luis en el centro de la actividad audiovisual nacional, con la presencia de figuras y profesionales de medios de todo el país.