El Niño golpea al país con inundaciones, pueblos aislados y rutas cortadas

Las fuertes precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño mantienen en alerta a distintas provincias argentinas. El temporal dejó localidades aisladas, rutas intransitables, familias evacuadas y serias complicaciones en la actividad petrolera de Neuquén, mientras las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay afectan a gran parte del Litoral.

La situación más preocupante se registra en Neuquén, Corrientes, Misiones, Chaco y Santa Fe, donde las autoridades desplegaron operativos de asistencia y reforzaron las medidas preventivas ante el avance del agua.

Neuquén declaró la emergencia y el temporal afectó a Vaca Muerta

En Neuquén, las lluvias extraordinarias destruyeron caminos, dañaron viviendas y dejaron incomunicadas a familias de sectores rurales.

El Gobierno provincial desplegó dos helicópteros y un avión para trasladar alimentos, medicamentos y personas hacia las zonas más afectadas.

Ante la gravedad del panorama, el gobernador Rolando Figueroa anunció una emergencia meteorológica por seis meses, que deberá formalizarse mediante un decreto.

El temporal también provocó dificultades en Vaca Muerta, donde la acumulación de agua y barro interrumpió la circulación de vehículos y camiones cisterna.

Uno de los corredores afectados es la ruta nacional 40, entre Chos Malal y Las Lajas. Aunque existen demoras en el abastecimiento de los yacimientos, las primeras evaluaciones no anticipan necesariamente una caída inmediata de la producción petrolera.

Más de 100 evacuados y ríos por encima de los niveles críticos

En el Litoral, la crecida del Paraná alcanzó o superó los niveles de evacuación en distintas localidades de Misiones, Corrientes y Chaco.

En la isla Apipé, frente a Ituzaingó, el agua cubrió aproximadamente el 50% del territorio y obligó a evacuar a más de 100 personas, según informó el intendente Gustavo Figueredo.

La emergencia también afecta a Corrientes capital, Itatí, Paso de la Patria, Barranqueras y otras localidades ribereñas.

En Santa Fe, las autoridades trabajan para reforzar las defensas de la ruta provincial 1 ante el riesgo de desbordes del río San Javier.

Cerraron pasos fronterizos y hay alerta en las Cataratas del Iguazú

Las crecidas también obligaron a interrumpir conexiones internacionales con Paraguay y Brasil.

La Entidad Binacional Yacyretá informó que el paso entre Ituzaingó y Ayolas permanecerá cerrado, al menos, hasta el viernes 30 de octubre.

En Misiones se suspendieron varios cruces fluviales sobre el Paraná y las crecidas obligaron a cerrar dos circuitos turísticos de las Cataratas del Iguazú.

Mientras tanto, la represa de Salto Grande, frente a Concordia, realiza maniobras para reducir el nivel de su embalse ante la llegada del pico de crecida del río Uruguay.

Las autoridades mantienen el seguimiento de los niveles de los ríos y las condiciones meteorológicas, mientras continúan los operativos para asistir a las poblaciones afectadas.