El riesgo país subió 300 puntos desde julio y crece la preocupación por las elecciones de 2027

El riesgo país argentino volvió a encender las señales de alerta en los mercados financieros. El indicador elaborado por JP Morgan terminó la última semana por encima de los 700 puntos básicos y acumuló una suba de aproximadamente 300 unidades desde julio, cuando había alcanzado mínimos cercanos a los 400 puntos.

El incremento refleja una mayor cautela entre los inversores, que comenzaron a prestar especial atención al escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y a la capacidad de la Argentina para cumplir con sus compromisos de deuda.

Según un análisis publicado por TN, las mejoras en algunos indicadores macroeconómicos no fueron suficientes para sostener la recuperación de los bonos argentinos.

La incertidumbre electoral pesa sobre los mercados

Un informe de Grupo SBS señaló que, pese a los resultados favorables del comercio exterior, los inversores otorgan cada vez mayor importancia al riesgo asociado con el próximo proceso electoral.

En ese contexto, los analistas consideran que la evolución de los salarios, el empleo, el consumo y el crédito será determinante para evaluar las perspectivas económicas.

Desde GMA Capital advirtieron que la acumulación de reservas, aunque necesaria, todavía no alcanza para despejar las dudas sobre la sostenibilidad del programa económico.

Por su parte, Invertir en Bolsa (IEB) destacó que los próximos datos de actividad económica permitirán determinar si existen señales de una recuperación sostenida.

Los números positivos que no logran revertir la tendencia

Entre los factores favorables se encuentran las compras de dólares del Banco Central, la estabilidad del tipo de cambio, la inflación moderada y el mantenimiento del superávit fiscal.

Sin embargo, los especialistas advierten que el bajo nivel de reservas internacionales y los antecedentes de incumplimientos de deuda de la Argentina siguen condicionando la confianza de los inversores.

Un riesgo país elevado implica mayores costos de financiamiento, ya que los compradores de bonos exigen tasas de interés más altas para prestar dinero al Estado argentino.

Esta situación también puede afectar las posibilidades de financiamiento de empresas y provincias.

De cara a los próximos meses, el mercado seguirá de cerca la evolución de la economía real y las señales políticas que puedan influir sobre las expectativas para 2027.