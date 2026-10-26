Milei evitó felicitar a Lula por su reelección y crece la preocupación en el Gobierno

El presidente Javier Milei evitó felicitar públicamente a Luiz Inácio Lula da Silva luego de su victoria en las elecciones presidenciales de Brasil. El mandatario brasileño consiguió su reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, en un resultado que generó distintas interpretaciones dentro del Gobierno argentino.

Lula obtuvo el 51,76% de los votos frente al 48,24% de Bolsonaro, lo que le permitirá asumir en enero su cuarto mandato presidencial.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, en la Casa Rosada existen diferencias sobre cómo interpretar el resultado electoral y sus posibles consecuencias para la política argentina.

El Gobierno analiza el impacto de la victoria de Lula

Algunos funcionarios consideran que la continuidad de Lula podría reforzar la estrategia internacional de Milei, centrada en su relación con el presidente estadounidense Donald Trump.

Otros integrantes del oficialismo, en cambio, advierten que el triunfo del Partido de los Trabajadores podría tener repercusiones en el escenario político argentino de cara a las elecciones de 2027.

“Falta un año para la elección en la Argentina. Un año es demasiado, pero ya hoy se ve una tendencia complicada”, expresó una fuente libertaria citada por Noticias Argentinas.

Dentro del Gobierno atribuyen la derrota de Bolsonaro a distintos factores, entre ellos el rechazo que generaron algunas de sus propuestas entre mujeres y jóvenes.

La denuncia de Bolsonaro condiciona la posición de Milei

La decisión del presidente argentino de no felicitar a Lula se produjo después de que Flávio Bolsonaro anticipara que solicitaría la nulidad de las elecciones, al denunciar un presunto fraude.

La denuncia del candidato derrotado no implica que las irregularidades hayan sido acreditadas.

Desde el entorno presidencial reconocieron que esa postura complicó la reacción oficial. “Si Flávio desconoce el resultado, nos deja en una situación difícil”, señalaron.

Pese a la derrota electoral, el oficialismo argentino destaca la representación parlamentaria que conserva el Partido Liberal brasileño, con 121 diputados y 28 senadores.

En cuanto a la relación bilateral, en el Gobierno prevén que continuarán las diferencias políticas entre Milei y Lula, aunque consideran que la reelección del mandatario brasileño aporta previsibilidad al escenario regional.