Milei llamó “impresentable dictador” a Sánchez y pidió sacar a los socialistas del poder

Javier Milei volvió a elevar el tono contra Pedro Sánchez durante su visita a España. En un discurso ante empresarios y economistas en Madrid, calificó al presidente del Gobierno español como un “impresentable dictador” y llamó a los sectores liberales a desplazar al socialismo del poder en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El mandatario argentino habló este miércoles en un encuentro organizado por Nueva Economía Fórum en el Casino de Madrid, en medio de una gira marcada por sus contactos con referentes de la derecha española y por un nuevo cruce político con el oficialismo socialista.

Milei comenzó destacando la relación histórica entre Argentina y España, pero rápidamente pasó a cuestionar al Gobierno de Sánchez. Al referirse al escenario electoral, sostuvo que existe una “deuda de honor” y pidió “sacar a los socialistas a patadas” mediante las urnas.

La expresión forma parte de las opiniones políticas del Presidente argentino y se produjo en plena campaña electoral española, a poco más de un mes de unos comicios anticipados que definirán la continuidad o no de Sánchez al frente del Ejecutivo.

Milei defendió su programa económico

Una parte importante de su intervención estuvo dedicada a la situación de la economía argentina.

Milei atribuyó el actual nivel del riesgo país a una combinación entre el escenario internacional y el historial crediticio de la Argentina. Según afirmó, cuando su espacio ganó las elecciones ese indicador se encontraba alrededor de los 3.000 puntos y posteriormente llegó a ubicarse cerca de los 400.

“Vivimos en un mundo convulsionado”, sostuvo al explicar el posterior aumento del indicador.

También reivindicó el equilibrio fiscal alcanzado durante su administración y aseguró que la deuda consolidada pasó, según los cálculos expuestos por él durante el discurso, del 100% al 39%.

El Presidente volvió además a responsabilizar al kirchnerismo por buena parte de los desequilibrios económicos acumulados durante los años anteriores y aseguró que, si se estabiliza el escenario internacional, la Argentina podrá acelerar su crecimiento.

Un nuevo capítulo del enfrentamiento con Sánchez

La relación entre Milei y Sánchez está atravesada por fuertes diferencias políticas desde 2024.

El Presidente argentino nunca mantuvo una reunión oficial con el jefe del Gobierno español y en distintas visitas a Madrid cuestionó públicamente tanto a Sánchez como a integrantes de su administración. Aquellos cruces llegaron incluso a provocar una crisis diplomática entre ambos países.

La tensión volvió a quedar expuesta este miércoles.

Antes del discurso de Milei, Sánchez publicó un video en redes sociales en el que se reivindicó como “zurdo”, mientras el PSOE desplegó en su sede de la calle Ferraz una enorme lona con el mensaje: “Hola Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España”.

La acción buscó apropiarse políticamente de uno de los términos que Milei utiliza habitualmente para cuestionar a dirigentes de izquierda.

Una visita atravesada por la campaña española

Esta es la séptima visita de Milei a España desde que asumió la Presidencia argentina.

Su agenda incluye actividades académicas y económicas, una reunión con representantes de la Fundación Disenso —vinculada a Vox— y un encuentro institucional con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Santiago Abascal, líder de Vox y uno de los dirigentes españoles con mayor cercanía política con Milei, no participará de una reunión presencial durante esta visita por compromisos de campaña fuera de Madrid.

La escala española del Presidente quedó así atravesada de lleno por la disputa electoral local. Milei no se limitó a defender su gestión económica: intervino públicamente en el debate político español, volvió a confrontar con Sánchez y expresó su deseo de que el socialismo sea desplazado del Gobierno en las urnas del 29 de noviembre.