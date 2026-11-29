La Escuela de Gobierno del partido Avanzar entregó certificados a 251 jóvenes dirigentes que finalizaron el Programa de Formación Política y Gestión Pública, desarrollado durante un año y medio. La ceremonia se realizó en el Centro Provincial de Capacitación, en la ciudad de San Luis, y fue encabezada por el gobernador y presidente de la fuerza política, Claudio Poggi.

Durante el acto, realizado en el establecimiento ubicado en avenida Sucre 2028, se destacó que los egresados elaboraron 149 proyectos de políticas y acciones públicas, orientados a mejorar o complementar iniciativas de gestión.

Poggi felicitó a los participantes por completar el trayecto formativo y reconoció el trabajo de los docentes, tutores y del equipo de conducción de la Escuela de Gobierno, presidida por Guillermo Araujo.

Poggi destacó las 149 propuestas elaboradas por los jóvenes

El mandatario explicó que el programa se desarrolló en diferentes etapas semestrales y culminó con la presentación de propuestas concretas para la administración pública.

“Es una verdadera usina de ideas”, afirmó Poggi, y adelantó que los proyectos serán considerados y que sus autores serán convocados para analizarlos.

También recordó que la creación de la Escuela de Gobierno surgió de una decisión de la Asamblea Partidaria y del Consejo Ejecutivo de Avanzar.

Un mensaje sobre la política y la continuidad de los cambios

En su discurso, Poggi repasó los orígenes del partido, el camino recorrido hasta alcanzar el Gobierno provincial en 2023 y la importancia de mantener la cercanía con los vecinos.

“La política es la herramienta más noble para trabajar por el bien común y no por el personal, para que la calidad de vida de los ciudadanos cada día sea mejor”, expresó.

El gobernador también se refirió a la reforma constitucional y defendió las políticas de educación, vivienda, trabajo y promoción de la cultura emprendedora como ejes de su gestión.

Además, sostuvo que el proceso de transformación de la provincia debe continuar con una forma de gobernar basada en escuchar las necesidades de la población.

Reconocimiento a quienes participaron de la formación

La ceremonia incluyó distinciones para los docentes y especialistas que dictaron las capacitaciones, los jóvenes tutores que acompañaron a los estudiantes y los responsables de la planificación académica.

Con la entrega de los 251 certificados, Avanzar cerró el primer Programa de Formación Política y Gestión Pública de su Escuela de Gobierno, con el compromiso de analizar las propuestas presentadas por los egresados.