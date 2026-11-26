El Senado de la Nación debate este jueves 26 de noviembre un proyecto clave para el Gobierno de Javier Milei: la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas para las elecciones presidenciales de 2027.

La iniciativa forma parte de una reforma electoral impulsada por el oficialismo, que busca modificar el calendario de votación y avanzar con otros cambios en el sistema político argentino.

Bullrich confía en conseguir los 37 votos

La senadora y presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aseguró que el Gobierno cuenta con los respaldos necesarios para aprobar la iniciativa.

Para avanzar, el oficialismo necesita 37 votos sobre los 72 integrantes de la Cámara alta. La estrategia parlamentaria contempla el acompañamiento del PRO, la Unión Cívica Radical y representantes de bloques provinciales.

El Gobierno argumenta que suspender las primarias permitiría evitar una instancia electoral que considera innecesaria y generar un ahorro estimado en 200 millones de dólares.

Aunque inicialmente pretendía eliminar definitivamente las PASO, el Ejecutivo modificó su propuesta para conseguir mayores apoyos legislativos.

El PRO acompañará pese a sus diferencias

Durante el debate, el senador Martín Goerling anticipó que el PRO votará a favor de la suspensión, aunque manifestó su preferencia por mantener las primarias como mecanismo de participación.

El legislador explicó que su bancada prioriza avanzar con el proyecto de Ficha Limpia, incluido en la discusión de la reforma electoral.

En tanto, el senador de Unión por la Patria Eduardo “Wado” de Pedro cuestionó la iniciativa y sostuvo que modificar las reglas electorales antes de los comicios genera incertidumbre institucional.

También se debate la regulación de las apuestas online

La sesión incluye el tratamiento de un proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y las apuestas en línea.

La propuesta, que cuenta con media sanción de Diputados desde 2024, busca establecer mecanismos de protección para niños y adolescentes frente a los riesgos de las apuestas digitales.

Hasta la última actualización consultada, el Senado continuaba debatiendo la reforma electoral y no se había confirmado su aprobación. En caso de obtener media sanción, la iniciativa deberá avanzar en la Cámara de Diputados para convertirse en ley.