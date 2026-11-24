El diputado provincial Joaquín Beltrán presentó este martes su renuncia indeclinable a la Cámara de Diputados de San Luis, en medio del avance de la causa judicial que investiga presuntas maniobras de corrupción en el Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes.

La decisión quedó formalizada mediante una nota fechada el 24 de noviembre, firmada por el legislador y dirigida al presidente de la Cámara, a la que tuvo acceso El Diario de San Luis.

En el documento, Beltrán comunicó que dejará su banca a partir del 10 de diciembre de 2026, un año antes de que finalice el mandato para el que fue elegido en 2023.

"En mi carácter de Diputado Provincial por el departamento Pedernera período 2023-2027, me dirijo a ud. y por su intermedio ante quien corresponda a efectos de informar que presento la renuncia indeclinable a mi Banca a partir del día 10 de Diciembre de 2.026", expresó.

La renuncia se conoció horas después de que el fiscal José Olguín expusiera ante la Comisión de Legislación General de Diputados los fundamentos del segundo pedido de desafuero presentado contra Beltrán.

La Fiscalía concluyó la investigación preparatoria y formuló la acusación para avanzar hacia el juicio oral. En esa instancia, el Ministerio Público Fiscal adelantó una pretensión de 14 años de prisión para el legislador, a quien le atribuye participación en una serie de delitos vinculados con la administración del Molino Fénix durante el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.

Según la acusación, las maniobras investigadas habrían provocado un perjuicio económico al Estado provincial estimado actualmente en $1.800 millones.

En su renuncia, Beltrán vinculó expresamente la decisión con el proceso judicial y con un compromiso que, según sostuvo, había asumido durante sesiones anteriores.

"Motiva la presente el compromiso ético asumido en sesiones anteriores, y la necesidad de ejercer activamente el derecho de defensa en la causa judicial conocida por uds.", señaló.

El diputado también rechazó las acusaciones que se hicieron públicas durante la investigación y dejó constancia de "que, de ninguna manera, las imputaciones que han tomado estado público se corresponden con la realidad".

La decisión llega después del frustrado intento de desafuero del 16 de septiembre, cuando la Cámara de Diputados reunió 28 votos favorables y 9 negativos. La propuesta quedó a un voto de alcanzar los 29 necesarios para reunir los dos tercios exigidos.

En aquella sesión, Beltrán había sostenido que no buscaba ampararse en sus fueros para evitar la investigación y manifestó que daría un paso al costado cuando la causa llegara a la instancia de acusación formal.

Dos meses después, la Fiscalía avanzó con esa acusación y volvió a solicitar que se levantara la inmunidad parlamentaria para permitir la continuidad del proceso judicial.

Beltrán había llegado a la Legislatura en 2023, luego de desempeñarse como administrador del Complejo Molino Fénix durante la anterior gestión provincial.

Su renuncia abre ahora un nuevo trámite dentro de la Cámara de Diputados, que deberá resolver la situación de la banca correspondiente al departamento Pedernera.

Aunque el legislador ya comunicó su decisión, la fecha establecida en la carta es el 10 de diciembre, por lo que hasta entonces deberá determinarse cómo continúa el tratamiento del pedido de desafuero.