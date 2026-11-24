El intendente de San Luis, Gastón Hissa, anunció este martes un bono extraordinario de $350.000 y un aumento salarial de $100.000 no remunerativos para los empleados municipales, en el marco de las medidas destinadas a reforzar los ingresos antes de fin de año.

La decisión alcanzará a aproximadamente 2.400 trabajadores de la Municipalidad, el Concejo Deliberante, el Juzgado de Faltas y el Tribunal de Cuentas.

La secretaria General a cargo de Hacienda, Fabiana Malamud, explicó que el bono se abonará por única vez, mientras que el incremento de $100.000 tendrá continuidad en los meses siguientes.

Cuándo cobrarán los municipales

El municipio confirmó el siguiente cronograma de pagos:

30 de noviembre: haberes correspondientes a noviembre.

18 de diciembre: bono extraordinario de $350.000.

22 de diciembre: medio aguinaldo.

29 de diciembre: sueldo de diciembre con el aumento de $100.000.

Malamud señaló que el objetivo es mejorar los ingresos de los trabajadores y brindar previsibilidad para que puedan organizar sus gastos durante las fiestas.

También habrá un bono para las ayudas económicas

El anuncio incluye beneficios para quienes perciben ayudas económicas municipales.

En este caso, recibirán un bono extraordinario de $150.000 el 18 de diciembre, mientras que sus ingresos mensuales pasarán a ser de $510.000 a partir de diciembre.

El nuevo monto se acreditará el 29 de diciembre.

La funcionaria atribuyó las medidas al ordenamiento financiero y a la administración de los recursos municipales. Además, sostuvo que la gestión continuará trabajando para cumplir con sus compromisos y mejorar las condiciones de los empleados.

De esta manera, el Ejecutivo municipal estableció un esquema de pagos que combina bonos extraordinarios y mejoras salariales para distintos sectores de la administración comunal.