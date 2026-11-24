El gobernador Claudio Poggi anunció este martes la construcción de un nuevo pabellón en el Complejo Penitenciario N°1 “Granadero Juan Bautista Baigorria”, ubicado en la ciudad de San Luis. La obra demandará una inversión superior a los $4.735 millones y estará destinada a ampliar la capacidad de alojamiento del establecimiento.

Durante una visita a la penitenciaría, el mandatario firmó el decreto de llamado a licitación y adelantó que, en aproximadamente 40 días, el Gobierno espera contar con las ofertas para avanzar en la adjudicación de los trabajos.

La población carcelaria aumentó un 40%

Poggi explicó que la ampliación responde al crecimiento de la cantidad de personas alojadas en el sistema penitenciario provincial.

Según precisó, la población carcelaria pasó de 800 a 1.100 internos en los últimos tres años, lo que representa un incremento cercano al 40%.

El gobernador vinculó ese crecimiento con las políticas de seguridad y lucha contra el narcotráfico impulsadas por su administración.

También destacó la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los agentes penitenciarios y reducir las situaciones de hacinamiento.

El nuevo pabellón tendrá aulas y talleres de capacitación

El proyecto contempla la construcción de un sector masculino destinado a personas con condenas cortas y jóvenes adultos.

Además de los espacios de alojamiento, la infraestructura incluirá un área educativa con dos aulas comunes, una sala de informática y talleres de formación laboral.

Estos sectores estarán orientados a promover la educación, la capacitación en oficios y la preparación de los internos para su futura reinserción social.

Durante el anuncio, Poggi y la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, remarcaron que el Servicio Penitenciario debe fortalecer las actividades educativas y laborales dentro de los establecimientos.

El mandatario sostuvo que contar con instalaciones adecuadas permitirá mejorar tanto la convivencia entre los internos como las condiciones de trabajo del personal penitenciario.

Con el llamado a licitación, el Gobierno provincial inicia el proceso administrativo para ejecutar una ampliación que busca responder al crecimiento de la población carcelaria y fortalecer las políticas de reinserción social.