San Luis se prepara para una nueva edición de la Feria Provincial de Turismo 2026, denominada “Conectando Destinos”, que reunirá propuestas gastronómicas, culturales y recreativas de distintas localidades de la provincia.

El encuentro se desarrollará este jueves 26 de noviembre, de 15:00 a 20:00, en la Estación de Interconexión Regional de Ómnibus (EDIRO), con entrada libre y gratuita.

La iniciativa busca promocionar los atractivos turísticos de San Luis, incentivar los viajes dentro de la provincia y generar nuevas oportunidades comerciales para emprendedores y prestadores del sector.

Gastronomía, espectáculos y actividades para toda la familia

Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer stands de municipios, corredores turísticos e instituciones educativas, donde se presentarán destinos, productos regionales, expresiones culturales y propuestas gastronómicas.

La programación incluirá clases de cocina en vivo, espectáculos artísticos, sorteos y proyecciones audiovisuales sobre los principales atractivos turísticos de San Luis.

También habrá un espacio dedicado al turismo educativo y otro destinado a difundir las tradiciones y costumbres de las distintas regiones puntanas.

Una oportunidad para impulsar el turismo y los negocios

Además de las actividades abiertas al público, la feria contará con rondas de negocios para promover el intercambio entre municipios, emprendedores y empresas vinculadas con el turismo.

El Microcine de la EDIRO será utilizado para charlas, exposiciones y presentaciones de proyectos turísticos, con intervenciones de hasta 30 minutos.

La organización está a cargo del Ministerio de Turismo y Cultura y la Secretaría de Transporte, con la colaboración del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Tras la convocatoria del año pasado, la feria regresa con una propuesta que busca fortalecer el turismo interno y dar mayor visibilidad a los destinos de San Luis, especialmente de cara a la próxima temporada de verano.