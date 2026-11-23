La Justicia de San Luis resolvió prorrogar por seis meses la investigación penal contra Nicolás Anzulovich, exministro de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Rodríguez Saá, imputado por presunto enriquecimiento ilícito.

La decisión fue adoptada por el juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes, quien hizo lugar al pedido del fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí, para completar las pruebas pendientes y profundizar el análisis de los movimientos patrimoniales del exfuncionario.

El magistrado también dispuso mantener durante el mismo período la inhibición general de bienes, la prohibición de abandonar la provincia y la obligación de firmar mensualmente el libro de imputados.

Investigan propiedades, vehículos de alta gama y movimientos bancarios

La causa busca determinar si Anzulovich registró un incremento patrimonial injustificado entre 2019 y 2023, cuando ocupó cargos en la Dirección de Obra Social del Estado Provincial (DOSEP) y posteriormente en el Ministerio de Desarrollo Social.

Entre los bienes examinados figuran vehículos de marcas RAM, BMW y Ford Bronco, además de propiedades ubicadas en La Florida.

Según la Fiscalía, una pericia contable detectó un presunto incremento patrimonial no justificado de al menos $9.438.429, cifra preliminar que todavía no fue actualizada y podría modificarse con nuevas pruebas.

Los investigadores buscan completar informes bancarios, rastrear el origen de fondos utilizados en operaciones inmobiliarias y realizar nuevas tasaciones.

La defensa cuestionó las restricciones

El abogado defensor, Cristóbal Ibáñez, se opuso a la extensión de la investigación y consideró excesivas las medidas impuestas.

En particular, solicitó reemplazar la prohibición de salir de San Luis por una restricción para abandonar el país. Argumentó que la medida afecta la libertad de circulación de Anzulovich y podría impedirle viajar durante el receso judicial de verano.

Sin embargo, el juez rechazó los planteos y respaldó la continuidad de las restricciones.

El fiscal Assat Alí sostuvo que espera completar las pruebas durante los próximos seis meses y quedar en condiciones de solicitar la elevación de la causa a juicio.

La investigación continúa abierta y todavía no existe una sentencia que determine la responsabilidad penal del exfuncionario.