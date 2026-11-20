El Gobierno de San Luis dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a noviembre y los primeros días de diciembre, que incluye los salarios de los empleados públicos, los beneficios del Plan de Inclusión Social y las becas provinciales.

Según informó la Tesorería General, los agentes de la administración pública cobrarán el viernes 27 de noviembre. Ese mismo día se realizarán los depósitos correspondientes a las escuelas autogestionadas, generativas y privadas.

Los haberes de noviembre incorporarán una suma fija mensual de $100.000, que figurará como un nuevo concepto en los recibos de sueldo, de acuerdo con la pauta salarial anunciada por el gobernador Claudio Poggi.

Cuándo se pagarán los bonos extraordinarios

El viernes 4 de diciembre, en coincidencia con el Día del Empleado Público, los trabajadores de la administración provincial recibirán un bono extraordinario de $500.000.

Por su parte, los beneficiarios del Plan de Inclusión Social cobrarán sus haberes el miércoles 2 de diciembre y percibirán un bono adicional de $250.000 el viernes 4.

En esa última fecha también se abonarán los beneficios de los programas Jóvenes en Formación, Beca al Mérito, Construyendo Sueños y las becas deportivas.

Aguinaldo y sueldo de diciembre

De acuerdo con el calendario salarial anunciado previamente por el Ejecutivo provincial, el medio aguinaldo se pagará el martes 22 de diciembre, mientras que los haberes de ese mes se depositarán el martes 29.

De esta manera, el Gobierno provincial dejó establecido el esquema de pagos de fin de año para los trabajadores estatales y beneficiarios de los distintos programas.