Tesla inició oficialmente sus operaciones comerciales en Argentina y desde este viernes 20 de noviembre ya permite adquirir sus vehículos eléctricos a través de su plataforma digital.

La empresa estadounidense desembarcó con dos modelos, el sedán Model 3 y el SUV Model Y, disponibles en cinco versiones cuyos precios oscilan entre US$ 41.590 y US$ 54.590.

Los vehículos provienen de la fábrica que la compañía posee en Shanghái, China. A diferencia de las automotrices tradicionales, Tesla no contará con concesionarios convencionales: las operaciones se realizarán online y habrá espacios de exhibición y pruebas de manejo en centros comerciales.

Cuánto cuestan los Tesla en Argentina