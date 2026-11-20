MERCADO AUTOMOTOR
Tesla desembarcó en Argentina: ya vende sus autos eléctricos desde US$ 41.590
Tesla inició oficialmente sus operaciones comerciales en Argentina y desde este viernes 20 de noviembre ya permite adquirir sus vehículos eléctricos a través de su plataforma digital.
La empresa estadounidense desembarcó con dos modelos, el sedán Model 3 y el SUV Model Y, disponibles en cinco versiones cuyos precios oscilan entre US$ 41.590 y US$ 54.590.
Los vehículos provienen de la fábrica que la compañía posee en Shanghái, China. A diferencia de las automotrices tradicionales, Tesla no contará con concesionarios convencionales: las operaciones se realizarán online y habrá espacios de exhibición y pruebas de manejo en centros comerciales.
Cuánto cuestan los Tesla en Argentina
Precio en dólares
Model 3 RWD
US$ 41.590
Model 3 Premium Long Range
US$ 47.090
Model 3 Performance
US$ 54.590
Model Y Premium RWD
US$ 44.590
Model Y Premium Long Range
US$ 50.590
A estos valores se suman US$ 350 por gastos de destino y documentación, además de una reserva de US$ 250 que no es reembolsable.
En cuanto a las prestaciones, las distintas versiones ofrecen autonomías declaradas de entre 466 y 750 kilómetros, dependiendo del modelo y la capacidad de la batería.
Cómo comprar un Tesla y qué financiación ofrece
Los interesados pueden realizar la operación directamente desde el sitio oficial de Tesla Argentina, donde se selecciona el vehículo, su configuración y la modalidad de pago.
La compañía también ofrece financiación prendaria a través del Banco Santander, con planes de entre 12 y 60 meses.
Como referencia, el Model 3 RWD puede financiarse con un anticipo de US$ 12.477 y cuotas mensuales de $1.812.183, bajo un costo financiero total del 47,94%.
La llegada de Tesla se produce en el marco del programa nacional que permite importar hasta 50.000 vehículos híbridos y eléctricos sin pagar el arancel extrazona del 35%.
Con este desembarco, la marca amplía la oferta de movilidad eléctrica en Argentina y comienza una nueva etapa de comercialización directa en el mercado automotor nacional.